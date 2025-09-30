২০২৫ সালে আলো ছড়ালেন কোন ৫ তরুণ

২০২৫ সালে আলো ছড়ালেন কোন ৫ তরুণ
চলতি বছর অভিনয় ও গানে আলোচনায় ছিলেন বেশ কয়েকজন তরুণ মুখ। কেউ ধারাবাহিকভাবে বছরজুড়ে কাজ করেছেন, কেউ আবার একটি কাজেই নিজের ছাপ রেখেছেন। ২০২৫ সালে আলোচনায় আসা এমন পাঁচ তরুণ মুখ নিয়ে এই প্রতিবেদন।
মিষ্টি ঘোষ
কিছুদিন আগেও ছিলেন অচেনা। দীপ্ত টিভির রিয়েলিটি শো ‘স্টার হান্ট’–এর চ্যাম্পিয়ন হয়ে বদলে যায় জীবন। এখন সেই চ্যানেলেই ‘খুশবু’ ধারাবাহিকে নামভূমিকায় অভিনয় করছেন মিষ্টি ঘোষ। নাটকটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
আগামী বছর বড় পর্দায়ও অভিষেক হচ্ছে তাঁর। ঢালিউড তারকা শাকিব খানের সঙ্গে বিশেষ একটি চরিত্রে মিষ্টিকে দেখা যাবে।
তাবাসসুম ছোঁয়া
কনটেন্ট ক্রিয়েটর ছিলেন। সেখানে ভিডিও বানানো, ফটোগ্রাফি ও সিনেমাটোগ্রাফিতে ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছিলেন অভিনেত্রী। কাকতালীয়ভাবে হয়ে যান অভিনয়শিল্পী। ‘দেনা–পাওনা’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে পরিচিতি পেয়েছেন। নাটকে ‘নিপা’ চরিত্রে দর্শকের ভালোবাসা পাচ্ছেন এই অভিনেত্রী। চলতি বছর মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজের ইউটিউব ফিল্ম ‘সহযাত্রী’ ও সাজ্জাদ হোসাইনের ‘লাভ মি মোর’ নাটকে প্রশংসিত হয়েছেন এই অভিনেত্রী।
সুমনা সায়মা
কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার পর অভিনয়ে নাম লেখান। ইমরান মাহমুদুলের ‘মন বোঝে না’ গানের ভিডিও চিত্রে কাজের মাধ্যমে শুরু, আর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাঁজর থ্রি নাটক দিয়ে ছোট পর্দায় অভিষেক।
আলোচনায় আসেন নিলয় আলমগীরের বিপরীতে ‘হরবোলা’ নাটক দিয়ে। এটি টানা কয়েক সপ্তাহ ইউটিউবে ট্রেন্ডিংয়ে ছিল। মোশাররফ করিমের সঙ্গে ‘দুলাভাই হটলাইন’, আর রুবেল আনুশের সুবাসিনী নাটকেও প্রশংসিত হয়েছেন এই অভিনেত্রী।
সাদনিমা বিনতে নোমান
বিজ্ঞাপনচিত্রে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিষেক ঘটেছিল। সেই সাদনিমা এখন টিভি নাটকের পরিচিত মুখ। ২০১৬ সাল পর্যন্ত টানা কাজ করেছেন বিজ্ঞাপনচিত্র, এরপর কয়েক বছরের বিরতি। চলতি বছর ভালোবাসা দিবসে মনেরই ‘রঙে রাঙিয়ে’ নাটকে পার্শ্বচরিত্রে অভিষেক।
নাটকটিতে ‘জুঁই’ চরিত্রে অভিনয় করে নির্মাতা পার্থ সরকারের নজরে আসেন। এই নির্মাতা পরে সাদনিমাকে নিয়ে তৈরি করেন ‘গোল্ডফিশ’। নাটকে ফারিয়া নামের এক সংগ্রামী তরুণীর চরিত্রে নিজেকে মেলে ধরেন সাদনিমা। নাটকটির সুবাদে প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে সুযোগ মেলে। চরকি অরিজিনাল ওয়েব সিনেমা ‘লিটল মিস ক্যাওস’–এ ‘ইরা’ চরিত্রে কাজ করে প্রশংসা পেয়েছেন তিনি।
এনজেল নূর
গত বছর প্রথম মৌলিক গান ‘যদি আবার’ গেয়ে তারকাখ্যাতি পেয়েছেন এনজেল নূর। গানটি ঢাকার গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতায়ও আলোচিত হয়েছে। গানটি ভারতীয় সংগীত তারকা অরিজিৎ সিং এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করেছিলেন। চলতি বছরের মে মাসে তাঁর আরেক মৌলিক গান ‘তীল’ প্রশংসা কুড়িয়েছে।
গানের পাশাপাশি অভিনয়ও করেন এনজেল। চলতি বছর মুক্তি পাওয়া ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর ‘বলী’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন। আরও চারটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে একটি তামিল ও একটি কলকাতার এবং বাকি দুটি ঢাকার সিনেমা।