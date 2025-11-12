সুস্থ হয়ে ফিরেছেন স্পর্শিয়া

সুস্থ হয়ে ফিরেছেন স্পর্শিয়া
অক্টোবরের শুরুতে অসুস্থ হয়ে কয়েক দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন অর্চিতা স্পর্শিয়া। এ সময় তাঁর মুখে অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপর কয়েক দিন বিশ্রামে ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার অভিনেত্রী জানালেন, তিনি শুটিং শুরু করেছেন। কয়েক দিনের মধ্যে সেই শুটিং শেষও হবে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নতুন একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং করছেন অর্চিতা স্পর্শিয়া। কিন্তু প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই নিয়ে কথা বলা একেবারে নিষেধ।
তবে স্পর্শিয়া এটুকু বললেন, ‘এমনিতে কাজ কম করি। তাই বুঝেশুনে স্ক্রিপ্ট বাছাই করি। এই কাজের ক্ষেত্রে গল্প ও প্রোডাকশন টিম সবকিছু ঠিকঠাক মনে করেছি, তাই কাজটা করছি। কিছুদিনের মধ্যে ঘোষণা আসবে। তার আগপর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে। অনুমতি পেলে আমিও কাজটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলতে পারব।’ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার কারণে ওয়েব সিরিজটির শুটিং এত দিন আটকে ছিল।
২০১১ সালে বিজ্ঞাপনচিত্রের মডেল হিসেবে স্পর্শিয়ার কাজের শুরু। ‘আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী’ শিরোনামের সেই বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করে দর্শকের নজর কাড়েন তিনি। এরপর নাটক, চলচ্চিত্রে সমানতালে অভিনয় করেছেন। শাকিব খানের সঙ্গে ‘নবাব এলএলবি’, আসাদুজ্জামান আবীরের সঙ্গে ‘কাঠবিড়ালী’, তারিক আনাম খানের সঙ্গে ‘আবার বসন্ত’সহ একাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। অভিনয়ের নতুন মাধ্যম ওটিটিতেও তাঁর অভিষেক ঘটেছে।
জানা গেছে, স্পর্শিয়ার সঙ্গে পূণদৈর্ঘ্য সিনেমায় অভিনয়ের ব্যাপারেও কথাবার্তা চলছিল। ওয়েব সিরিজের শুটিং শেষ করেই সিনেমা নিয়ে এগোবেন।