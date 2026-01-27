‘আব্বা আসার পরে এলাকায় উন্নয়নের বন্যা’, ভোট চাওয়ার ভিডিওতে ফারিণ

‘আব্বা আসার পরে এলাকায় উন্নয়নের বন্যা’, ভোট চাওয়ার ভিডিওতে ফারিণ
হঠাৎ করেই নির্বাচনী প্রচারণায় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। এ নিয়ে ভক্তদের কৌতূহল—হঠাৎ কেন নির্বাচনী মাঠে এই অভিনেত্রী। ভোট চাইছেন ঘোড়া মার্কায়। আর এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাঁর বাবা। দেশের নির্বাচনী আমেজে বিষয়টি আলাদা গুরুত্ব পেলেও এটা মূলত একটি নাটকের দৃশ্য। এটি সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
কেউ ধরে রয়েছেন পোস্টার, কেউ ব্যানার। পেছন থেকে কেউ স্লোগান দিচ্ছেন। সেখানে রাস্তায় মানুষের সামনে বক্তব্য দিচ্ছেন ফারিণ। তিনি মাইক হাতে বলেন, ‘সবার অবস্থা এত পরিবর্তন, আমি নিজের চোখে দেখছি। আমার মন থেকেই খুব ভালো লাগতেছে। আপনাদের প্রত্যকের মুখে আমি হাসি দেখতে পাচ্ছি। এর মানে কী, আমার আব্বা আসার পরে এলাকায় উন্নয়নের বন্যা বয়ে গেছে।
এ সময় পথসভার সবাই দাঁড়িয়ে করতালি দিতে থাকেন, ফারিণের বক্তব্যের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন। এমন ঘটনা নিয়েই নাটক ‘ডার্টি পলিটিকস’। এটি পরিচালনা করেছেন মিফতা আনান।
নির্বাচনকেন্দ্রিক সেই নাটকের সংলাপে ফারিণ আরও বলেন, ‘এই উন্নয়নের জোয়ার যদি জারি রাখতে চান তাহলে আসন্ন নির্বাচনে আমার আব্বা, আপনাদের সকলের ভাই, বরকত উল্লাহ মাতুব্বরকে ঘোড়া মার্কায় ভোট দিতে হবে। ঘোড়া মার্কায় ভোট যদি আপনারা না দেন তাহলে উন্নয়নের যে জোয়ার শুরু হয়েছিল, সেটা গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই শেষ হয়ে যাবে, আপনারা কি এটা চান?’
নির্বাচনে অনেক সময় অসৎ উদ্দেশ্য থাকে। মূলত সেই ঘটনাগুলো ঘিরেই এই নাটক। নাটকে প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফারিণ ও তৌসিফ মাহবুব। এটি দুই বছর আগে ইউটিউবে প্রচারিত হয়।