পার্থ শেখের বিয়ে, পাত্রী কে

পার্থ শেখের বিয়ে, পাত্রী কে
শুরুর দিকে পার্থ শেখ ছিলেন নির্মাতা, এরপর অভিনয় তাঁকে পরিচিতি এনে দিয়েছে। দুই বছরের অভিনয়জীবনে ভিন্নধর্মী নাটক, ওয়েব ফিল্ম উপহার দিয়েছেন তিনি। গতকাল বৃহস্পতিবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নিলেন এই অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতা। পাত্রী দীর্ঘদিনের প্রেমিকা সামিহা রহমান, তিনি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহপ্রতিষ্ঠাতা।
জানা গেছে, গতকাল ঢাকার নিকুঞ্জের একটি কনভেনশন সেন্টারে পার্থ ও সামিহার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়, যেখানে তাঁদের দুই পরিবারের সদস্য ছাড়াও বিনোদন অঙ্গনের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ফেসুবকে পার্থ-সামিহা নানা সময়ে একসঙ্গে ছবিও পোস্ট করতেন। দীর্ঘদিনের সেই প্রেমিকাকে বিয়ে করলেন পার্থ।
নির্মাণ দিয়ে শুরুটা হলেও মডেলিং ও অভিনয় দিয়ে গত দুই বছরে পার্থ বেশি পরিচিতি পেয়েছেন। নাটকে নিয়মিত অভিনয়ের পাশাপাশি ওয়েব সিরিজে অভিনয় করেছেন।
ফেসবুক পোস্টে শেয়ার করা বিভিন্ন স্থিরচিত্রে দেখা যায়, পার্থ ও সামিহা হাস্যোজ্জ্বল মুখে পোজ দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু। জানা গেছে, দুই পরিবারের সম্মতিতে ঘরোয়া আয়োজনে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে। তরুণ অভিনয়শিল্পী পার্থ শেখের বিয়ের কয়েকটি স্থিরচিত্র প্রকাশ করে লিখেছেন, বিয়ে মুবারক। নির্মাতা রাফাত মজুমদার লিখেছেন, ‘নতুন জীবন সুন্দর হোক।’ তাঁদের ফেসবুক পোস্টে সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা শুভকামনা জানিয়েছেন।