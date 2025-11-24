মিথিলার জীবন বদলে দিল থাইল্যান্ডের ১৯টি দিন
‘মিস ইউনিভার্স’ প্রতিযোগিতার এবারের আসর শেষ হয়েছে। শুক্রবার ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মিস মেক্সিকো ফাতিমা বশ। আশা জাগালেও শেষ পর্যন্ত মুকুট ছুঁতে পারেননি বাংলাদেশের তানজিয়া জামান মিথিলা। তবে এতে মোটেও বিচলিত নন তিনি। আগামীর পরিকল্পনা ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছেন। রোববার সন্ধ্যায় প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে জানালেন—এবার তিনি নিয়মিত অভিনয়ে মন দিতে চান।
শনিবার সকাল থেকে মিথিলার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছিল। মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া যাচ্ছিল না। রোববার সন্ধ্যায় ফোন ধরেই মিথিলা বললেন, ‘দুদিন ধরে আমি টানা ১৬ ঘণ্টা করে ঘুমাচ্ছি। তাই ফোন থেকে পুরোপুরি দূরে ছিলাম। ১৯ দিন প্রতিদিন মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে চলেছি। সারা দিন নানা ইভেন্ট শেষে রুমে ফিরে মেকআপ তুলে ঘুমাতে যেত দুইটা বাজে। আবার ভোর পাঁচটায় উঠে তৈরি হয়ে সাতটায় লবিতে নামতাম। সারা দিন একের পর এক ইভেন্ট। তাই দুই দিন একেবারে ঘুমিয়ে কাটালাম।’
মিথিলা জানান, তিনি সোমবার থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফিরছেন। ফেরার আগে জানালেন ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত—‘আমি এখন সিনেমায় অভিনয় নিয়ে ভাবছি। সিরিয়াসলি ভাবছি। নিয়মিত অভিনয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ মডেল ও অভিনয়শিল্পী মিথিলা এখন পর্যন্ত একটিমাত্র ছবিতে অভিনয় করেছেন—‘রোহিঙ্গা’, যার পরিচালক হায়দার খান। দেশে সিনেমায় অভিনয়ের বেশ কিছু প্রস্তাব পেয়েছেন বলেও জানান তিনি। ‘ভুলভাল কোনো প্রজেক্টে যুক্ত হতে চাইনি। ভালো একটি গল্প দিয়ে দেশের সিনেমায় অভিষেক হোক—এটাই আমার চাওয়া।’
মিস ইউনিভার্সে মুকুট না জিতলেও দর্শকের ভালোবাসাকে নিজের সবচেয়ে বড় অর্জন মনে করছেন মিথিলা। বললেন, ‘আমি পিপলস চয়েজে খুব ভালো করেছি—এটা সবাই জানেন। জায়গা করে নিয়েছি সেরা ৩০–এ। আবার ক্লোজডোর ইন্টারভিউয়ে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে পঞ্চম হয়েছি। সেখানে ফাতিমাকেও পেছনে ফেলতে পেরেছি! সব মিলিয়ে অসাধারণ কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছি। একই সঙ্গে নিজের ঘাটতির জায়গাগুলোও বুঝতে পেরেছি।’
মিস ইউনিভার্স ক্যাম্পের ১৯ দিন তাঁকে বদলে দিয়েছে বলেও মনে করেন মিথিলা। সময় ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা, যোগাযোগ দক্ষতা ও নিজেকে উপস্থাপন করার কৌশল—সবই নতুনভাবে শিখেছেন। ‘অনেক প্রতিযোগীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। সিস্টারহুড তৈরি করে কীভাবে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হয়, শিখেছি। সবচেয়ে বড় কথা—মিস ইউনিভার্স আমাকে নতুন একজন মানুষ বানিয়েছে।’
এদিকে নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ‘মিস ইউনিভার্স ২০২৫’। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে আয়োজক কর্তৃপক্ষের হাতে ‘অপমানিত’ হন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ, যা নিয়ে প্রতিযোগীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সবকিছু পেছনে ফেলে বিজয়ী হন ২৫ বছর বয়সী এই সমাজকর্মী। তাঁকে মুকুট পরিয়ে দেন গত আসরের বিজয়ী ডেনমার্কের ভিক্টোরিয়া কেজার থেলভিগ।
এবারের আসরে প্রথম রানারআপ হয়েছেন মিস থাইল্যান্ড প্রবিনার সিং।
প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফল ঘোষণার তিন দিন আগে দুই বিচারক পদত্যাগ করেন। তাঁদের একজন নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে ‘অস্বচ্ছ’ বলে অভিযোগ তোলেন, যা নিয়ে আয়োজনজুড়ে ছিল অতিরিক্ত উত্তেজনা ও আলোচনার ঝড়।