বিচ্ছেদ হয় ৬ বছর আগে, এত দিন কেন চুপ

বিচ্ছেদ হয় ৬ বছর আগে, এত দিন কেন চুপ
টেলিভিশন নাটক, ওটিটি ও চলচ্চিত্র—অভিনয়ের সব মাধ্যমে সমানভাবে কাজ করে যাচ্ছেন অভিনেতা রাশেদ মামুন অপু। বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত এই অভিনেতা অভিনয়শিল্পীদের সংগঠনের নেতৃত্বেও যুক্ত আছেন। ক্যারিয়ারের ব্যস্ততার মধ্যেই সম্প্রতি নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স’-এ চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তিনি। সিনেমাটিতে শাকিব খানের সঙ্গে অভিনয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অপু। ঠিক এমন সময়ই সামনে আসে তাঁর ব্যক্তিজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ।
আজ রোববার সকালে অপুর স্ত্রী, সংবাদপাঠিকা মমরেনাজ মোমো নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে আনুষ্ঠানিকভাবে জানান, তাঁদের বিচ্ছেদ হয়েছে ছয় বছর আগেই। দীর্ঘদিন বিষয়টি গোপন রাখার পর অবশেষে প্রকাশ্যে আনলেন এই দম্পতি। মোমোর ভাষ্যমতে, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, ভয় ও লজ্জার কারণে দুজনের সম্মতিতেই এত দিন বিচ্ছেদের বিষয়টি চেপে রাখা হয়েছিল।
ফেসবুক পোস্টে মোমো লিখেছেন, ‘অবশেষে ঈশ্বর ক্ষমা করলেন। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, ভয়, লজ্জার জন্য দীর্ঘ ছয় বছরের বিচ্ছেদ চেপে রাখার সিদ্ধান্ত দুজন মিলে নিয়েছিলাম। গোপনীয়তা বিষয়টি খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল দুজনের জন্যই। তাই দুজনের সিদ্ধান্তেই এখন বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিচ্ছেদ মানেই ধ্বংস বা সবকিছুর শেষ নয়।
বিনোদন অঙ্গনে পরিচিত এই দম্পতির বিচ্ছেদের খবর দ্রুতই আলোচনায় আসে। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত রাশেদ মামুন অপু কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি। ব্যক্তিজীবনের এই অধ্যায় পেছনে রেখে তিনি আপাতত নতুন সিনেমার প্রস্তুতিতেই মনোযোগী। কাজের মধ্য দিয়েই সামনে এগিয়ে যেতে চান এই অভিনেতা—এমনটাই মনে করছেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা।