আইসিইউতে মাতিয়া বানু শুকু, অবস্থা সংকটাপন্ন
ক্যানসারে আক্রান্ত নাট্যকার ও পরিচালক মাতিয়া বানু শুকুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় আজ শনিবার সকালে তাঁকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়েছে। এর আগে তিনি হাসপাতালের কেবিনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা বেশ সংকটাপন্ন।
মাতিয়া বানু শুকুর স্বামী নির্মাতা নূরুল আলম আতিকের কাছ থেকে জানা গেছে, শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর প্রচুর অক্সিজেনের প্রয়োজন হচ্ছে। বর্তমানে প্রতি মিনিটে ১৫ থেকে ২০ লিটার পর্যন্ত অক্সিজেন দিতে হচ্ছে তাঁকে। তিনি সচেতন থাকলেও শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিকিৎসকেরা উদ্বিগ্ন। তাঁর চিকিৎসার পরবর্তী পদক্ষেপ এবং লাইফ সাপোর্টের বিষয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।
এদিকে চিকিৎসার ব্যয় নিয়েও উদ্বেগে রয়েছে পরিবার। বর্তমানে যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, সেখানে চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি হওয়ায় শারীরিক অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হলে তাঁকে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ), কমিউনিটি হাসপাতাল অথবা ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের বিষয়টি ভাবা হচ্ছে।
এর আগে মাতিয়া বানু শুকুর চিকিৎসার জন্য সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সরকারের সহযোগিতা চেয়েছিল তাঁর পরিবার। প্রথম আলোকে নূরুল আলম আতিক বলেছিলেন, ‘আমার স্ত্রী মাতিয়া বানু শুকুর শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে দোয়া চেয়েছেন। তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর চিকিৎসা করছেন।’
ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাতিয়া বানু শুকু দুই দশকের বেশি সময় ধরে ছোট পর্দা ও চলচ্চিত্রে কাজ করছেন। নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে তাঁর নির্মাণে মধ্যবিত্ত জীবন ও সামাজিক বাস্তবতার নানা দিক উঠে এসেছে। ‘গোল্লাছুট’, ‘যেখানে সীমান্ত তোমার’ ও ‘প্রজ্ঞা পারমিতা’র মতো টেলিফিল্ম ও ধারাবাহিক নাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন তিনি। ২০২১ সালে ‘লাল মোরগের ঝুঁটি’ চলচ্চিত্রের জন্য প্রযোজক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান মাতিয়া বানু শুকু।