৫৪ বছর বয়সে বিয়ে করলেন অভিনেত্রী হুমায়রা

৫৪ বছর বয়সে বিয়ে করলেন অভিনেত্রী হুমায়রা
পাকিস্তানের জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী হুমায়রা বানু বিয়ে করেছেন। ৫৪ বছর বয়সে বিয়ের খবরটি নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী।
ইনস্টাগ্রামে স্বামীর সঙ্গে কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন হুমায়রা। তবে ছবিগুলোতে তাঁর স্বামীর মুখ দেখা যায়নি। ছবির সঙ্গে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরুর কথাও জানিয়েছেন তিনি।
পোস্টে হুমায়রা লিখেছেন, ‘কখনো কখনো আমরা নিজেদের জন্য একরকম পরিকল্পনা করি, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্য অন্য কিছু পরিকল্পনা করে রাখেন।’
সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনার ওপর বিশ্বাসের কথাও জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী। তিনি লিখেছেন, সৃষ্টিকর্তা যখন কোনো কিছু ঘটানোর নির্দেশ দেন, তখন সেই গন্তব্যে পৌঁছানোর পথও সহজ করে দেন।
বিয়ের খবর প্রকাশের পর হুমায়রার ভক্ত ও সহকর্মীরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
পাকিস্তানের টেলিভিশন নাটকে পরিচিত মুখ হুমায়রা বানু। বিশেষ করে মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের প্রশংসা পেয়েছেন তিনি।
‘রং মহল’, ‘ইশক জালেবি’, ‘চৌধুরী অ্যান্ড সন্স’, ‘জান্নাত সে আগে’, ‘মেহরুম’, ‘জান নিসার’সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি।
ডেইলি পাকিস্তান অবলম্বনে