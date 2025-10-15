স্ট্রোক করে হাসপাতালে কাকলী, কেমন আছেন এখন
আগে থেকেই উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছিলেন পরিচালক শাহনেওয়াজ কাকলী। এসবের চিকিৎসাও চলছিল। কিন্তু গত রোববার সকাল থেকে হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করছিলেন। খেতে পারছিলেন না। হাত–পা ঝিমঝিম করছিল। সময় যতই গড়াতে থাকে, আরও বেশি অস্বস্তিবোধ করছিলেন। সন্ধ্যার পর শারীরিকভাবে বেশি অসুস্থতাবোধ করলে রাতেই হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। শেষমেশ যখন শাহনেওয়াজ কাকলী হাসপাতালে ভর্তি হন, তখন রোববার দিবাগত রাত। তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসকেরা জানতে পারেন, তিনি স্ট্রোক করেছেন।
প্রথম আলোকে শাহনেওয়াজ কাকলীর অসুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন ঢাকার মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিকিৎসক আশীষ কুমার চক্রবর্তী। বর্তমানে এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এই পরিচালক। কাকলীর সর্বশেষ অবস্থা প্রসঙ্গে আশীষ কুমার চক্রবর্তী বললেন, ‘তিনি ইস্কেমিক স্ট্রোক করেছেন। শরীরের বাঁ পাশটা কিছু অবশ। সিটিস্ক্যান করানো হয়েছে। ফিজিওথেরাপিসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের চিকিৎসাসেবা চলছে। তাঁকে আগামী দিনে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।’
এদিকে শাহনেওয়াজ কাকলীর অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন বিনোদন অঙ্গনে তাঁর স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। পরিচালক অনিমেষ আইচ ফেসবুকে লেখেন, ‘আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু, চলচ্চিত্র পরিচালক শাহনেওয়াজ কাকলী স্ট্রোক করেছে। বিপর্যস্ত! খুব স্বাভাবিক!’ পোস্টটি ছড়িয়ে পড়লে সহকর্মী ও ভক্তদের মধ্যে তৈরি হয় উদ্বেগ। পরিচালক চয়নিকা চৌধুরীও ফেসবুকে কাকলীর সুস্থতা কামনা করেছেন। তিনি লেখেন, ‘স্ট্রোক করে হাসপাতালে কাকলী। তোমার জন্য অনেক প্রার্থনা। সুস্থ হয়ে যাও। পোষ্য প্রাণীগুলো তোমার অপেক্ষায় আছে। বাসায় ফিরে এসো, অনেক আড্ডা হবে। এবার কথা দিলাম, সত্যিই তোমার বাসায় যাব।’
শাহনেওয়াজ কাকলী বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে একজন মেধাবী ও সংবেদনশীল নির্মাতা হিসেবে পরিচিত। ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘উত্তরের সুর’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি পরিচালনায় অভিষেক ঘটান। মুক্তির পরই ছবিটি দেশ-বিদেশে প্রশংসা কুড়ায়। ভারতের গোয়া, কলকাতা ও থার্ড আই মুম্বাই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রদর্শিত হয় ছবিটি। কাকলী পরিচালিত ‘উত্তরের সুর’ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা ছবি, পার্শ্ব-অভিনেত্রী ও শিশুশিল্পী—এই তিন বিভাগে পুরস্কার লাভ করে। ২০১৫ সালে তাঁর ‘নদীজন’ সিনেমাটিও প্রশংসিত হয় এবং পুরস্কার জিতে নেয়। তিনি নিয়মিত টেলিভিশন নাটক ও চিত্রনাট্য এবং শিল্প নির্দেশনার কাজও করতেন।