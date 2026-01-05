লাইফ সাপোর্টে থাকা সেই অভিনেতা বাসায় ফিরেছেন, অর্থসংকটে পরিবার

লাইফ সাপোর্টে থাকা সেই অভিনেতা বাসায় ফিরেছেন, অর্থসংকটে পরিবার
আইসিইউ থেকে লাইফ সাপোর্ট, সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা, সেখান থেকেই ফিরে এলেন ছোট পর্দার অভিনেতা তিনু করিম। চল্লিশ দিন হাসপাতালে কাটানোর পর গত শনিবার বাসায় ফিরেছেন অভিনেতা। খবরটি প্রথম আলোকে জানিয়েছেন অভিনেতার স্ত্রী হুমায়রা নওশিন।
আজ সোমবার সকালে হুমায়রা নওশিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা গত পরশু বাসায় ফিরেছি। উনি এখন আগের চেয়ে ভালো আছেন। তবে নিয়মিত হাসপাতালে আসা-যাওয়া করতে হবে। ফিজিওথেরাপি দিতে হচ্ছে প্রতিদিন, শরীরও অনেক দুর্বল। সবাই দোয়া রাখবেন।’
গত ৮ নভেম্বর বরিশালে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিনেতা। সেখানে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকলে ২৪ নভেম্বর ঢাকায় আনা হয়। এরপর ঢাকার একটি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। শরীরের অবস্থা একটু ভালো হলে তাঁকে কেবিনে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপর রক্তচাপ ও সুগার লেভেল কমে জ্ঞান হারান অভিনেতা। এরপর প্রথমে আইসিইউ, এরপর ৩ ডিসেম্বর বিকেলে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় তাঁকে।
২৩ দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর ২৬ ডিসেম্বর তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে গত ৩১ ডিসেম্বর তাঁকে কেবিনে দেওয়া হয়। সেখান থেকে এবার বাসায় ফিরলেন অভিনেতা।
বেসরকারি হাসপাতালে ব্যয়বহুল এ চিকিৎসায় আর্থিক সংকটে পড়েছে তিনু করিমের পরিবার। এখন পর্যন্ত ছোট পর্দার অভিনয়শিল্পীদের সংগঠন ‘অ্যাক্টরস ইকুইটি’ অভিনেতার চিকিৎসায় এক লাখ টাকা এবং সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় পাঁচ লাখ টাকার সহায়তা দিয়েছে। বাকি অর্থ ধারদেনা করে জোগাড় করতে হয়েছে।
দুই যুগ ধরে অভিনয়ে আছেন তিনু করিম। ২০০১ সালে ‘সাক্ষর’ নাটক দিয়ে তাঁর টিভি নাটকে অভিষেক। আর ২০১০ সালে ‘অপেক্ষা’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় নাম লেখান। এরপর ‘রাত জাগা ফুল’, ‘আলতা বানু’সহ অসংখ্য নাটক ও বিজ্ঞাপনে অভিনয় করেছেন এই অভিনেতা। একটি মুঠোফোন অপারেটরের বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনি পরিচিতি পান।