কেটি পেরির পর ডুয়া লিপা, এবার টেইলর সুইফটের অপেক্ষায় হিমি

কেটি পেরির পর ডুয়া লিপা, এবার টেইলর সুইফটের অপেক্ষায় হিমি
কানাডায় ছুটির আমেজে আছেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী জান্নাতুল সুমাইয়া হিমি। দেশটির দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে ফেসবুকে ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন সেসব মুহূর্তের ছবি। চলতি মাসের শুরুতে পপ তারকা ডুয়া লিপার কনসার্টে গিয়েছিলেন হিমি। শুক্রবার টরন্টোর স্কোশাব্যাংক অ্যারেনা থেকে সেই কনসার্টের বেশ কিছু ছবি ও ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।
‘র্যাডিক্যাল অপটিমিজম ট্যুর’-এর অংশ হিসেবে কানাডায় ১ ও ২ সেপ্টেম্বর দুটি শো করেছেন ডুয়া লিপা। আর সেই শো দেখতেই স্কোশাব্যাংক অ্যারেনায় যান হিমি। ছবিগুলো শেয়ার করে হিমি লিখেছেন, ‘ডুয়া লিপার কনসার্ট মিস করা যাবে না।’
এর আগে গত ৬ আগস্ট একই ভেন্যুতে বিশ্বখ্যাত মার্কিন পপ তারকা কেটি পেরির লাইফটাইম ট্যুর কনসার্ট দেখেছিলেন হিমি। জীবনের প্রথম কনসার্ট উপভোগ করেন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। কনসার্টে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা প্রথম আলোর সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করেছিলেন হিমি। তখনই জানিয়েছিলেন ডুয়া লিপার কনসার্টের টিকিটও কেটেছেন তিনি।
কেটি পেরি ও ডুয়া লিপার পর এবার টেইলর সুইফটের কনসার্ট দেখার ইচ্ছে হিমির। তবে সুইফটের টিকিট বিক্রি শুরু হতেই শেষ হয়ে যায় বলে কবে সে সুযোগ পাবেন সেই অপেক্ষায় আছেন বলে জানান তিনি। হিমি বলেন, ‘টেইলর সুইফটের কনসার্টের টিকিট পাওয়া মানে লটারি পাওয়া, তবে অপেক্ষায় আছি তাঁর জন্য।’