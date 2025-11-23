মৌটুসীর ফেরা
একসময় নিয়মিত অভিনয় ও উপস্থাপনায় ব্যস্ত সময় পার করতেন মৌটুসী বিশ্বাস। তবে এখন অভিনয়ে অনেকটাই অনিয়মিত। সর্বশেষ কবে নাটকে অভিনয় করেছেন, মনে নেই। তবে বিজন ইমতিয়াজের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে কাজ করেছিলেন, এটা মনে আছে; যদিও সেটার সময়টাও ঠিক করে বলতে পারলেন না।
মৌটুসীর ভাষ্য, বর্তমান সময়ে যেসব গল্প বা কাজের প্রস্তাব পান, তার বেশির ভাগই তাঁকে আগ্রহী করে না। সে কারণেই প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও যুক্ত হন না। এরই মধ্যে নতুন একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের শুটিং শেষ করেছেন মৌটুসী বিশ্বাস। ছবিটির নাম ‘মুক্তির ওপারে’, পরিচালনা করেছেন আফজাল হোসেন মুন্না।
মৌটুসী গত শুক্রবার বিকেলে জানান, ‘সত্যি বলতে কি, এখন যেসব গল্প দেখি বা মাঝেমধ্যে যেসব গল্পের প্রস্তাব পাই, সেগুলোতে আমার আগ্রহ হয় না। সর্বশেষ ‘দেলুপি’ ছবিটা আমার ভালো লেগেছিল। ছবিটা দেখার পর মনে হয়েছে, পরিচালক তাঁর কাজের প্রতি সৎ ছিলেন। এরপর ফোন করে আমার মতামতও জানিয়েছি। (আফজাল হোসেন) মুন্না ভাইয়ের মুক্তির ওপারে নিয়েও বলব, খুবই ইন্টারেস্টিং। গল্পটা শোনার পর মনে হয়েছে, কাজটা করা যায়। এখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে, সেগুলো আমারই বলা উচিত। তাই কাজটা করেছি। শুটিং ও সম্পাদনার পর ছবিটা আর দেখা হয়নি। এখন কী অবস্থায় আছে, জানি না।’
ছবির পরিচালক আফজাল হোসেন জানান, ‘মুক্তির ওপারে’ মূলত শহুরে জীবনের এক দম বন্ধ করা বাস্তবতা তুলে ধরে। এটি শহরে একটি বসবাসের ঠিকানা আর ইট-পাথরের দেয়াল পেরিয়ে মুক্তির জন্য ছটফট করা ছোট্ট আয়শার (জারা) গল্প। ১২ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে আয়শার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মৌটুসী বিশ্বাস।
ছবিটির চিত্রনাট্যও লিখেছেন আফজাল হোসেন। ছবিটিতে চার শিশুশিল্পী অভিনয় করেছে, তাদের নাম জারা, রাশিক, রাফি ও আলভী। মিরপুর ডিওএইচএস ও মিরপুর সাংবাদিক কলোনিতে ছবিটির শুটিং হয়েছে। জানা গেছে, মুক্তির ওপারে ফেব্রুয়ারির পর চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো হবে, পরিচালক সে প্রস্তুতিই নিচ্ছেন।
বর্তমানে খুলনায় অবস্থান করছেন মৌটুসী বিশ্বাস। ঢাকা-খুলনা আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকেন। অভিনয়ের ব্যস্ততা কমিয়ে এখন পর্যটনবিষয়ক কাজ নিয়ে বেশি মনোযোগী। খুলনায় বাবার জায়গাজমি রয়েছে, সেখানে কৃষিকাজও করেন।