এই মৃত্যুতে জাতি হারিয়েছে একজন অভিভাবক, খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে হানিফ সংকেত

এই মৃত্যুতে জাতি হারিয়েছে একজন অভিভাবক, খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে হানিফ সংকেত
৮০ বছর বয়সে মারা গেছেন বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক যেন শোকের বইয়ে পরিণত হয়েছে। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করছেন। শোক জানাচ্ছেন বিনোদন অঙ্গনের শিল্পীরাও। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব হানিফ সংকেত।
আজ বেলা দুইটার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে খালেদা জিয়ার ছবি দিয়ে শোক জানান হানিফ সংকেত।
হানিফ সংকেত লিখেছেন, ‘সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ ৩০ ডিসেম্বর ভোর ছয়টায় আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।’
নিজের পোস্টে হানিফ সংকেত আরও লিখেছেন, ‘তাঁর এই মৃত্যুতে জাতি হারিয়েছে একজন অভিভাবক। দেশ ও জাতির কল্যাণে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর এই মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন।’
পোস্টের শেষে হানিফ সংকেত খালেদা জিয়ার পরিবারের সব সদস্যের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।
দুই ঘণ্টায় হানিফ সংকেতের পোস্টে প্রতিক্রিয়া এসেছে ১০ হাজারের বেশি। তাঁর পোস্টের নিচে মন্তব্যের ঘরে অনেকেই শোক প্রকাশ করেছেন। কেউ আবার সংক্ষেপে খালেদা জিয়ার অবদানের কথাও তুলে ধরেছেন।