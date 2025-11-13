টিভি সিরিয়ালে স্বামী–স্ত্রীর আলিঙ্গনের দৃশ্য নিয়ে বিতর্ক

টিভি সিরিয়ালে স্বামী–স্ত্রীর আলিঙ্গনের দৃশ্য নিয়ে বিতর্ক
আলোচিত পাকিস্তানি টিভি ধারাবাহিক ‘পামাল’-এর একটি দৃশ্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এতে মালিকা নামের এক লেখিকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন তারকা অভিনেত্রী সাবা কামার, মালিকার স্বামী রাজার চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিনেতা উসমান মুখতার।
ধারাবাহিকের ১২তম পর্বে একটি দৃশ্যে দেখা গেছে, হাসপাতালে ভর্তি আছেন রাজা, তাঁকে দেখতে যান মালিকা—সেখানে আবেগতাড়িত হয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরেন মালিকা।
স্বামী ও স্ত্রীর আলিঙ্গনের দৃশ্যটি নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে, কেউ কেউ দৃশ্যটির প্রশংসা করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, এটি একটি রোমান্টিক দৃশ্য, এতে দুজনের রসায়ন পর্দায় ফুটে উঠেছে। গৎবাঁধা গল্পের বাইরে ধারাবাহিকটির গল্পে বৈচিত্র রয়েছে।
তবে কেউ কেউ বিষয়টি মানতে নারাজ, বলেন, গ্রিন টেলিভিশনে প্রচারিত ধারাবাহিকটি মা–বাবা, ভাই-বোনসহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেখেন দর্শকেরা। দৃশ্যটি ‘অস্বস্তি’ তৈরি করেছে।
ধারাবাহিকটি লিখেছেন জানজাবিল আসিম শাহ, পরিচালনা করেছেন খিজার ইদ্রিস এবং প্রযোজনা করেছেন তাহরিম চৌধুরী।
দৃশ্যটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন লিখেছেন, ‘এত ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখানোর জন্য পরিচালকের লজ্জা পাওয়া উচিত। এখন তো ভারতীয় চ্যানেল বা হলিউডের মতো অশ্লীলতা শুরু হয়েছে।’
অনেক দর্শকের অভিযোগ, হালের পাকিস্তানি টিভি ধারাবাহিকে ‘অপ্রয়োজনীয় সাহসী দৃশ্য’ রাখা হচ্ছে। একজন প্রশ্ন তুলেছেন, ‘এখন কি পরিবারের সঙ্গে বসে এসব নাটক দেখা যায়?’ আরেকজন লিখেছেন, ‘দৃশ্যটির সময় বাবা পাশে বসে ছিলেন না, নয়তো দেখা বেশ বিব্রতকর হতো।’
কেউ কেউ লিখছেন, আগামী দিনে হয়তো টিভি ধারাবাহিকে স্বামী-স্ত্রীর শয্যাদৃশ্যও দেখানো শুরু হবে। একজন লিখেছেন, ‘উসমান মুখতারের কাছ থেকে আমরা এটা আশা করিনি। সাবা কামার তো এমন সাহসী সব সময়ই। সাবা কামার প্রায়ই ভুলে যান, তিনি পাকিস্তানি নাটকে অভিনয় করছেন, কোনো বলিউড ছবিতে নয়।’
গত ৮ অক্টোবর গ্রিন টেলিভিশনে প্রচারে আসে ‘পামাল’।
