আমাদের প্রজন্ম আপনাকে মনে রাখবে নানা কারণে, খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শাওন

আমাদের প্রজন্ম আপনাকে মনে রাখবে নানা কারণে, খালেদা জিয়ার প্রয়াণে শাওন
৮০ বছর বয়সে মারা গেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর মৃত্যুতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক যেন শোকের বইয়ে পরিণত হয়েছে। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করছেন। শোক জানাচ্ছেন বিনোদন অঙ্গনের শিল্পীরাও। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অভিনয়শিল্পী ও পরিচালক মেহের আফরোজ শাওন।
নিজের ফেসবুকে খালেদা জিয়ার একটি স্থিরচিত্র পোস্ট করে শাওন লিখেছেন, ‘নব্বই দশকে বেড়ে ওঠা আমাদের প্রজন্ম আপনাকে মনে রাখবে ভালো-মন্দ নানা কারণে। তবে আমি ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের শাসনামলের সফল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার কথা মনে রাখতে চাই। বাংলাদেশের প্রথম নারী সরকারপ্রধান বেগম খালেদা জিয়া, আপনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।’
মেহের আফরোজ শাওনের সেই পোস্ট তাঁর ভক্ত–শুভাকাঙ্ক্ষীরাও মন্তব্য করেছেন। তাঁরা খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনা করেছেন।
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর তথ্য প্রথম আলোকে জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। আরও জানা যায়, খালেদা জিয়ার জানাজা আগামীকাল বুধবার রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে হতে পারে বলে জানিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি লন্ডনে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতিও হয়েছিল, তবে নানা রোগের জটিলতা, শরীর ও মনের ধকল সহ্য করে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। বয়সও ছিল প্রতিকূল। প্রায়ই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এরপর হাসপাতালে ভর্তি করা হতো। তাঁর জন্ম ১৯৪৫ সালে।