ভাইবোনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নিয়ে তুরস্কের ‘বড় ভাই’

ভাইবোনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নিয়ে তুরস্কের ‘বড় ভাই’
টেলিভিশন দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তুর্কি সিরিজ ‘বড় ভাই’। বাংলায় ডাবিংকৃত এ ধারাবাহিক প্রচারিত হচ্ছে প্রতি রবি থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা ও রাত ৯টায় মাছরাঙা টেলিভিশনে। ২১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় প্রচারিত হবে এর ১৫০তম পর্ব। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
তুর্কি ভাষায় সিরিজটির নাম ‘কারদেসলারিম’। আন্তর্জাতিকভাবে এটি পরিচিত ‘মাই ফ্যামিলি’ এবং ‘মাই সিবলিংস’ নামে।
গল্পে দেখা যায়, চার ভাইবোন-কাদির, ওমর, আসিয়ে ও এমেল-এর জীবনের লড়াই। সুখী ও সাধারণ পরিবারে বেড়ে ওঠা এই চার ভাইবোন হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় বাবা-মাকে হারায়। এরপর শুরু হয় সংগ্রামময় জীবন। কখনো তারা সমাজের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়, কখনো আবার সহানুভূতিশীল মানুষদের কাছ থেকে সহযোগিতা পায়। সিরিজের বড় আকর্ষণ হলো ভাইবোনদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং একে অপরের পাশে থাকার মনোভাব।
প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের ঐক্য ও দৃঢ়তা গল্পটিকে করে তুলেছে আবেগময়। অন্যদিকে ধনী ও ক্ষমতাবান মানুষেরা বারবার তাদের জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের ওপর নেমে আসা দুর্ভাগ্যের পেছনে দায়ী ব্যক্তিদের মুখোশ উন্মোচনের চেষ্টায় এগিয়ে যায় তারা।
চ্যানেল কর্তৃপক্ষের মতে, বাংলায় ডাবিং হওয়ার কারণে সিরিজটির প্রতি বাড়তি আগ্রহ দেখা দিয়েছে দর্শকের। ধনী-গরিবের বৈষম্য, ভাইবোনের ভালোবাসা, সংগ্রামের গল্প এবং মানবিক আবেগ ‘বড় ভাই’-কে করে তুলেছে আলাদা মাত্রার।