আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা; মেহজাবীন বলছেন, ভিত্তিহীন মামলা

আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা; মেহজাবীন বলছেন, ভিত্তিহীন মামলা
শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ করা এক মামলায় মেহজাবীন চৌধুরী ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে ঢাকার আদালত থেকে। তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন।
মামলার ধার্য তারিখে আদালতে হাজির না হওয়ায় মেহজাবীন ও তাঁর ভাই আলিসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেন ঢাকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-৩ এর বিচারক আফরোজা হক তানিয়া।
মামলার বাদী আমিরুল ইসলাম আজ রোববার প্রথম আলোকে জানান, ৩ নভেম্বর অভিনেত্রী মেহজাবীন ও তাঁর ভাইয়ের আদালতে হাজির হওয়ার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু আদালতে হাজির না হওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার–সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৮ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে।
মামলায় অভিযোগ করা হয়, বাদীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় মেহজাবীনের। সেই সূত্রে মেহজাবীনের নতুন পারিবারিক ব্যবসার অংশীদার হিসেবে যুক্ত হতে ২৭ লাখ টাকা দেন তিনি। এরপর মেহজাবীন ও তাঁর ভাই দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নেননি। ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু না করায় বাদী বিভিন্ন সময় টাকা চাইতে গেলে—আজ দিব, কাল দিব বলে সময় পার করে আসছেন।
বাদীর অভিযোগ, এ বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি পাওনা টাকা চাইতে গেলে মেহজাবীন ও আলিসান ১৬ মার্চ বাদীকে হাতিরঝিলের একটি রেস্টুরেন্টে যেতে বলেন। সেখানে গেলে মেহজাবীন ও তাঁর ভাইসহ আরও অজ্ঞাতনামা ৪–৫ জন অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন তাঁকে, মেরে ফেলার হুমকিও দেন। তখন বাদী বিষয়টি সমাধানের জন্য ভাটারা থানায় গেলে পুলিশ তাঁকে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেয়। তখন তিনি আদালতে মামলা করেন।
গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পর প্রথম আলোর পক্ষ থেকে মেহজাবীনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন মেহজাবীন।
সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমি মেহজাবীন চৌধুরী। আজ একটি ভুয়া ও মিথ্যা মামলার সংবাদ দেখে আমি বিস্মিত। আমি মনে করি, বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গুজব ছাড়া কিছু নয়। এ ধরনের কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত নই। যে বা যাঁরা এমন ভিত্তিহীন মামলা করেছেন, তাঁদের কাউকে আমি চিনি না। যাঁরা আমাকে চেনেন, তাঁরা জানেন আমি কেবল আমার অভিনয় ও পেশাগত দায়িত্বে সর্বদা নিবেদিত। আমি এমন কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে নেই, যেখানে আইনি জটিলতায় জড়ানোর প্রশ্ন আসে।’
বিষয়টি আইনিভাবে মোকাবিলা করবেন জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি দেশের আইন, নিয়মনীতি ও সামাজিক দায়িত্বে বিশ্বাসী। ইতিমধ্যে আমার আইনজীবী যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, যাতে এসব গুজব ও মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ হয় এবং ভবিষ্যতে কেউ আর এ ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিছু করতে না পারে!’
এ নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর আহ্বান জানিয়ে মেহজাবীন বলেন, ‘আমি আমার সহকর্মী গণমাধ্যমকর্মীদের অনুরোধ করছি, ভিত্তিহীন কোনো তথ্য যাচাই ছাড়া প্রকাশ করবেন না। এবং আমার সব শুভাকাঙ্ক্ষী, ভক্ত ও পরিচিতজনকে বলব, আপনাদের ভালোবাসা আর আস্থাই আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে সত্যের পাশে থাকুন।’