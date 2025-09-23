পল্টন পুলিশ কোয়ার্টার্সের দেয়ালজুড়ে লেখা ছিল তাহসান...

পল্টন পুলিশ কোয়ার্টার্সের দেয়ালজুড়ে লেখা ছিল তাহসান...
সংগীতশিল্পী তাহসান খান সম্প্রতি সংগীতাঙ্গন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এতে তাঁর ভক্ত ও সহকর্মীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কেউ এই বিদায় মেনে নিতে পারছেন না। কেউ জানাচ্ছেন প্রিয় তারকাকে শুভেচ্ছা। তাহসানের সংগীতজীবন থেকে বিদায়ে ফেসবুক প্রতিক্রিয়ায় অভিমানী হয়ে ধরা দিলেন অভিনেত্রী প্রসূন আজাদ।
প্রিয় তারকার কথা স্মরণ করে শৈশবে ফিরেছেন প্রসূন। তিনি লিখেছেন, ‘আমি বহু আগে থেকে আপনার ভক্ত। এই জমানার ফ্যান নই। যে সময়ে টিফিনের টাকা জমিয়ে রাখতাম আপনার অফবিট ক্যাসেট, সিডিটা কিনব বলে, আমি সেই সময়ের ফ্যান। যার স্কুল ব্যাগের সাদা মার্কারে লেখা থাকত “তাহসান প্লাস প্রসূন”। আমি আপনার তেমন একজন ভক্ত।’
প্রিয় তারকার জন্য ভক্তরা কত পাগলামি করে থাকেন। প্রসূনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি লিখেছেন, ‘পল্টন পুলিশ কোয়ার্টার্সের দেয়ালজুড়ে লেখা ছিল তাহসান। শত হাজার বিচার সালিস সহ্য করে লেখাগুলো মুছতে দিইনি আমি। আমি আপনার সেই ফ্যান। এসব কী পাগলামি করছি, এমন কথা তখন নিত্য শুনতে হতো।’
প্রিয় তারকার জন্য সব অপমান সহ্য করতেন। কিন্তু পছন্দের তারকাকে নিয়ে ছোট করে কারও কোনো কথা বলা সহ্য করতে পারতেন না। ‘মার্কারে তাহসান প্লাস প্রসূন লেখা থাকত, দেওয়ালে তাহসান নাম সালিস বিচার করেও মুছতে দিইনি, সবাই যখন এসব নিয়ে কথায় কথায় অপমান করত, সেসব হজম করতে পারা আমি। কিন্তু আপনাকে নিয়ে কোনো কিছু সহ্য করতে পারতাম না। আপনার সেই ফ্যান।’
শৈশব পেরিয়ে একসময় প্রসূনও পা বাড়ান অভিনয়ের দিকে। লাক্স সুপারস্টার প্রতিযোগিতা দিয়ে নজর কাড়েন। তখনো তাঁর স্বপ্ন ছিল প্রিয় তারকাকে কাছ থেকে দেখার। এর মধ্যেই একসময় প্রিয় তারকার সঙ্গে জুটি হয়ে কাজ করার সুযোগ হয়।
প্রসূন লিখেছেন, ‘কাজের প্রয়োজনে যেদিন আপনাকে প্রথম দেখলাম, তারপর কত আড্ডা, কত শো, যতবারই দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে আপনি বুঝতেই পারেননি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ভক্তকে আপনি দেখে ফেলেছেন। আমার কাছে এখনো মনে হয়, এমন ভক্তকে হয়তো এখনো আপনি খুঁজে পাননি।’
প্রিয় তারকার প্রতি শৈশব থেকে ভালোবাসা কখনো কমেনি এই অভিনেত্রীর। রয়ে গেছে আগের মতোই। ‘আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা। সেই উইলসে পড়া ছোট মেয়েটার ব্যাগের লেখার মতোই এখনো আছে। সব সময় আপনার মঙ্গল কামনা করি। তুমুল সফলতা ছুঁয়ে দেখার পরও হুট করে নিজেকে অদৃশ্য করার আনন্দ কী, সেটা অন্যরা বুঝবেন না। কিছু মানুষ কেবল বলেই যাবে, সমালোচনা করবে। ভক্ত হিসেবে চাই আপনি যা মন চায় করেন, আপনি ভালো থাকলেই আমরা খুশি। কারণ, আমরা আপনার সেই ভক্ত।’ এবার গান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও এক বছর আগেই তিনি অভিনয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।