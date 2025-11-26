গাজা নিয়ে তথ্যচিত্র, আরও যারা পেলেন পুরস্কার

গাজা নিয়ে তথ্যচিত্র, আরও যারা পেলেন পুরস্কার
নিউইয়র্ক সিটিতে গত সোমবার রাতে বসেছিল এবারের ইন্টারন্যাশনাল এমি অ্যাওয়ার্ডসে আসর। ২৬টি দেশ থেকে ১৬ বিভাগে ৬৪ মনোনীত সিরিজ ও অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে থেকে ঘোষণা করা হয় বিজয়ীদের নাম।
স্প্যানিশ সিরিজ ‘আই, অ্যাডিক্ট’-এর জন্য সেরা অভিনেতা হয়েছেন ওরিয়ল প্লা। সেরা অভিনেত্রী আনা ম্যাক্সওয়েল মার্টিন; যুক্তরাজ্যের ‘আনটিল আই কিল ইউ’-এর জন্য এ পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।
যুক্তরাজ্যের লুডভেগ হয়েছে সেরা কমেডি সিরিজ; একই দেশের রাইভালস হয়েছে সেরা ড্রামা সিরিজ। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বিভাগে সেরা হয়েছে যুক্তরাজ্যের ‘ডিসপ্যাচেস: কিল জোন: ইনসাইড গাজা’।
সেরা তথ্যচিত্র হয়েছে যুক্তরাজ্যের ‘হেল জাম্পার’। যুক্তরাজ্যের আরেকটি আলোচিত সিরিজ ‘লস্ট বয়েজ অ্যান্ড ফেয়ারিজ’; এটি পেয়েছে টিভি মুভি/মিনি সিরিজ বিভাগে সেরার পুরস্কার।
এ ছাড়া এবার বিশেষ সম্মাননা এমি ‘ফাউন্ডার্স অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন ডিজনি এন্টারটেইনমেন্টের সহসভাপতি ডানা ওয়ালডেন।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে