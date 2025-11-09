সর্বকালের সেরা ১০ টিভি সিরিজের তালিকার শীর্ষে কোনটি
সর্বকালের সেরা ১০০ টিভি সিরিজের তালিকা প্রকাশ করেছে মার্কিন সাময়িকী ভ্যারাইটি। প্রকাশিত এই তালিকা অবলম্বনে শীর্ষ ১০ সিরিজের তথ্য রইল এই প্রতিবেদনে।
‘রুটস’
অ্যালেক্স হ্যালের উপন্যাস ‘রুটস: দ্য সাগা অব অ্যান আমেরিকান ফ্যামিলি’ অবলম্বনে টিভি সিরিজটি নির্মাণ করেছেন মারভিন চমস্কি, জন এরমান, ডেভিড গ্রিন, গিলবার্ট মোজেস।
১৯৭৭ সালে এবিসি চ্যানেল প্রচারিত এই মিনি সিরিজে অভিনয় করেছেন লেভার বার্টন, রবার্ট রিডসহ আরও অনেকে। এটি সর্বকালের সেরা ১০০ টিভি সিরিজের তালিকার ১০ নম্বরে আছে।
‘দ্য মেরি টাইলর মুর শো’
সিটকম সিরিজটি ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সিবিএস চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে। এটি নির্মাণ করেছেন জেমস এল ব্রুকস ও অ্যালান বার্নস। এটি আছে ৯ নম্বরে।
‘সাইনফেল্ড’
সিটকম সিরিজটি নির্মাণ করেছেন দুই নির্মাতা ল্যারি ডেভিড ও জেরি সাইনফিল্ড। এনবিসিতে ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সিরিজটি প্রচারিত হয়েছে। এতে জেরি সাইনফিল্ড, জেসন অ্যালেক্সান্ডারসহ আরও অনেকেই অভিনয় করেছেন। তালিকার ৮ নম্বরে আছে এ সিরিজ।
‘দ্য ওয়্যার’
ক্রাইম ড্রামা সিরিজটি নির্মাণ করেছেন ডেভিড সাইমন। সিরিজটি ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এইচবিওতে প্রচারিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন চরিত্রে ডমিনিক ওয়েস্ট, ল্যান্স র্যাডিক, জন ডমানসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন। এটি আছে ৭ নম্বরে।
‘সেক্স অ্যান্ড দ্য সিটি’
নিউইয়র্কের চার নারীকে নিয়ে সিরিজটি নির্মাণ করেছেন নির্মাতা ড্যারেন স্টার। এতে মূল চার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ক্যারি ব্র্যাডশো, শার্লট ইয়র্ক, মিরান্ডা হোবস ও সামান্থা জোনস। সিরিজটি ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এইচবিওতে প্রচারিত হয়েছে। এটি আছে ৬ নম্বরে।
‘ব্রেকিং ব্যাড’
তালিকার পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রাইম ড্রামা সিরিজ ‘ব্রেকিং ব্যাড’। ভিন্স গিলিগ্যান নির্মিত সিরিজটি ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এএমসি নেটওয়ার্কসে প্রচারিত হয়েছে। এতে অভিনয় করেছেন ব্রায়ান ক্র্যানস্টন, আনা গানসহ আরও অনেকে।
‘দ্য সিম্পসন্স’
অ্যানিমেটেড সিটকম সিরিজ ‘দ্য সিম্পসন্স’ নির্মাণ করেছেন ম্যাট গ্রেইনিং। যুক্তরাষ্ট্রের সিম্পসন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নির্মিত সিরিজে দেশটির সংস্কৃতি, জীবনাচার উঠে এসেছে। ১৯৮৯ সাল থেকে ফক্স টেলিভিশনে প্রচারিত হচ্ছে সিরিজটি।
‘দ্য সোপরানোস’
টনি সোপরানো নামের এক মাফিয়ার গল্পে নির্মিত হয়েছে অপরাধ ও মনস্তাত্ত্বিক ঘরানার সিরিজটি। এতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন জেমস গ্যান্ডোলফিনি। ডেভিড চেজ নির্মিত সিরিজটি ১৯৯৯ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এইচবিওতে প্রচারিত হয়েছে। শীর্ষ ১০০ তালিকার ৩ নম্বরে আছে এ সিরিজ।
‘ম্যাড মেন’
তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ‘ম্যাড মেন’। ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা এক বিজ্ঞাপনী সংস্থা ও এর কর্তা ডোনাল্ড ড্রপারকে ঘিরে সিরিজের গল্প। এই চরিত্রে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অভিনেতা জন হ্যাম। সিরিজটি নির্মাণ করেন ম্যাথু উইনার। যুক্তরাষ্ট্রের টিভি চ্যানেল এএমসিতে ২০০৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে সাত মৌসুমের সিরিজটি।
‘আই লাভ লুসি’
তালিকার শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস টেলিভিশনে প্রচারিত বিখ্যাত সিটকম সিরিজ ‘আই লাভ লুসি’। নিউইয়র্কের এক তরুণ গৃহবধূ লুসি রিকার্ডোর তারকা হতে চাওয়ার গল্পে নির্মিত সিরিজে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন লুসিল বল। এতে অভিনেত্রী লুসিলের স্বামী দেজি আরনাজকেও পাওয়া গেছে। ৬ মৌসুম ও ১৮০ পর্বের সিরিজটি ১৯৫১ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে ১৯৫৭ সালের ৬ মে পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে। সিরিজটি পরিচালনা করেছেন মার্ক ড্যানিয়েলস, উইলিয়াম অ্যাশের ও জেমস কের্ন।