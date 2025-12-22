ইয়াশ অভিনয় করে জনপ্রিয় হোক, চাইতেন না অভিনেত্রী মা

ইয়াশ অভিনয় করে জনপ্রিয় হোক, চাইতেন না অভিনেত্রী মা
তিনি ব্যতিক্রমী সব চরিত্রে সহজেই মানিয়ে যান। যে কারণে তাঁর কাজগুলো নিয়ে দর্শকের আলাদা আগ্রহ লক্ষ করা যায়। নাটকের পর্দায় বাস্তবধর্মী ও স্বাভাবিক অভিনয় করে নজর কেড়েছেন ইয়াশ রোহান। আজ ২২ ডিসেম্বর এই অভিনেতার জন্মদিন। কীভাবে তাঁর অভিনয়জীবনের শুরু?
শৈশবে সারা দিন বাড়ি মাতিয়ে রাখতেন ইয়াশ রোহান। একসময় তাঁকে নিয়ে লেখা গল্পেই নির্মিত হয় নাটক। সেই নাটক দিয়েই মাত্র চার বছর বয়সে অভিনয়ে আসেন ইয়াশ রোহান। তাঁর মা অভিনেত্রী শিল্পী সরকারের লেখা ধারাবাহিক নাটকটির নাম ছিল ‘খুশি’। নাটকটি পরিচালনা করেন ইয়াশের বাবা পরিচালক ও অভিনেতা নরেশ ভূঁইয়া। ধারাবাহিকটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। সেই নাটকের গল্প ছিল ইয়াশ রোহানকে ঘিরেই। শিশুতোষ গল্পটি দর্শকেরা পছন্দ করেন।
নাটক দর্শক পছন্দ করলেও নাটকে খুব বেশি অভিনয় করেননি ইয়াশ। এই নিয়ে অভিনেত্রী শিল্পী সরকার এর আগে প্রথম আলোকে বলেছিলেন, ‘শৈশবে ওর অভিনয় সবাই খুবই পছন্দ করতেন। আমাদের বেশ কিছু নাটকে অভিনয় করেছে। আমাদের বাইরে ওকে একটি নাটকে অভিনয় করতে দিয়েছি। আমি চাইনি, সে শিশুশিল্পী হিসেবে জনপ্রিয়তা পাক। চাইতাম বড় হয়ে ইয়াশ নায়ক হোক। কিন্তু সে কখনোই চাইত না অভিনয় করতে। ও চাইত পরিচালক হতে।’
ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করলেও তাঁর মা চাইতেন না ছেলে শিশুচরিত্রে জনপ্রিয় হোক। তাঁর মা মনে করতেন, শিশুচরিত্রে একবার জনপ্রিয়তা পেলে তিনি আর পরে নায়ক হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাবেন না। অভিজ্ঞতা থেকেই ইয়াশকে অভিনয় থেকে দূরে রাখতেন, তা ছাড়া পেশাগতভাবে তখন শিক্ষকতা করায় বাড়তি সময়ও ছিল না ছেলেকে নিয়ে শুটিং ইউনিটে বসে থাকার। শিল্পী সরকার বলেন, ‘শিশুচরিত্রে স্টার ইমেজ থাকলে পরবর্তী সময়ে নায়ক হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা কম থাকে। অনেকেই শিশুদের নায়ক হিসেবে মানতে পারে না। এটা আমার কাছে মনে হতো।’
সেই ইয়াশ এখন ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ। সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে তাঁর ‘হ্যাশট্যাগ লাভ’ নাটকটি। নাটকে তাঁর সহশিল্পী তানজিম সাইয়ারা তটিনী। এ বছর ইয়াশ আলোচনায় আসেন ‘শালিক বালিকা’, ‘হৃদয়ে রেখেছি গোপনে’, ‘হিমি’, ‘ভালোবাসি’, ‘ভালো থেকো’, ‘ক্ষতিপূরুণ’, ‘বউ এর বিয়ে’, ‘ভালোবাসা সোল্ড আউট’, ‘উইশ কার্ড’, ‘মায়াফুল’সহ বেশ কিছু নাটক দিয়ে।