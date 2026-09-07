‘এমপ্রেস কি’ তারকার বিয়ে

‘এমপ্রেস কি’ তারকার বিয়ে
দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় অভিনেত্রী বেক জিন-হি বিয়ের ঘোষণা দিয়েছেন। ‘এমপ্রেস কি’ নাটকে তানাশিরি চরিত্রে অভিনয় করে আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছেও পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। আগামী বছরের ২৩ জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন তিনি।
বেক জিন-হির বিয়ের খবরটি নিশ্চিত করেছে তাঁর এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট এএমনাইন।
বেক জিন-হির হবু স্বামী কানাডায় বসবাসকারী একজন অফিসকর্মী। তিনি বিনোদনজগতের কেউ নন। দীর্ঘদিন ধরে দুজনের দূরত্বের সম্পর্ক চলছে। বিয়ের পরও তাঁদের সিউল ও কানাডার মধ্যে যাতায়াত করতে হতে পারে।
১৯৯০ সালে জন্ম নেওয়া বেক জিন-হির অভিনয়ে অভিষেক ২০০৯ সালের ‘মিসিং পারসন’ সিনেমায়। এরপর ২০১১ সালে ‘হাই কিক: রিভেঞ্জ অব দ্য শর্ট লেগড’ ড্রামাতে অভিনয় করে পরিচিতি পান তিনি।
পরে ‘জিওন উ-চি’, ‘পটস অব গোল্ড’, ‘এমপ্রেস কি’, ‘মাই ডটার, গিয়াম সা-ওল’, ‘মিসিং নাইন’, ‘জাগলার্স’, ‘লেটস ইট ৩’, ‘ফিল গুড টু ডাই’ ও ‘দ্য রিয়েল হ্যাজ কাম!’সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ড্রামায় অভিনয় করেন।
তবে আন্তর্জাতিক কোরিয়ান ড্রামার দর্শকদের কাছে বেক জিন-হির সবচেয়ে আলোচিত চরিত্রগুলোর একটি ‘এমপ্রেস কি’র তানাশিরি। নাটকটিতে তিনি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পান।
অভিনয় থেকে তিন বছরের বিরতির পর চলতি বছর টেলিভিশনে ফেরেন বেক জিন-হি। ‘দ্য জাজ রিটার্নস’ ড্রামা দিয়ে অভিনয়ে ফেরেন তিনি।
কোরিয়া টাইমস অবলম্বনে