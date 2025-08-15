পা ছুঁতে চেয়েছিলেন দিব্য, বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমির খান

পা ছুঁতে চেয়েছিলেন দিব্য, বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমির খান
স্বপ্ন কি দিনের বেলাতেও হানা দেয়? দেয়। না হলে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের এক ব্যস্ত রাস্তায় এমন অবিশ্বাস্য মুহূর্তের জন্ম হবে কেন? বাংলাদেশের তরুণ অভিনেতা দিব্য জ্যোতি সেদিন নিজের ভাগ্যকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কারণ, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন স্বয়ং বলিউড কিংবদন্তি আমির খান! শুধু দাঁড়িয়েই থাকেননি, বাংলাদেশের এই তরুণকে বুকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন, জানিয়েছেন শুভকামনা। সিডনি থেকে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে দিব্য উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গতকালের এই ঘটনার কথা বলছিলেন।
ঘটনাটি স্বপ্নের মতোই। মেলবোর্নের কলিন্স স্ট্রিট ধরে হাঁটছিলেন দিব্য। হঠাৎ দেখেন, রাস্তার এক পাশে কয়েকটি পুলিশের গাড়ি আর ভীষণ কড়াকড়ি। জনা ছয়েক দেহরক্ষীর বলয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একজন। কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে যেতেই দিব্যর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল, এ যে তাঁর স্বপ্নের নায়ক আমির খান! কিন্তু এত নিরাপত্তার মাঝে কথা বলা তো দূরের কথা, কাছে যাওয়াও তো সম্ভব নয়।
কিন্তু ভাগ্য সম্ভবত অন্য কিছুই লিখে রেখেছিল। ভিড়ের মধ্য থেকে কোনোভাবে আমির খানের চোখ পড়ে দিব্যর ওপর। তিনি ইশারায় দিব্যকে কাছে ডাকেন। দিব্যর ভাষ্যে, ‘হয়তো আমার চেহারাটা ওনার ছেলে জুনায়েদের মতো দেখতে মনে হয়েছে। আমরা তো উপমহাদেশের মানুষ কাছাকাছি চেহারার।’
আমির খানের কাছে যেতেই দিব্য নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, ‘আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, আমিও একজন অভিনেতা।’ এরপর যোগ করেন, ‘আমি ভারতের কিংবদন্তি পরিচালক শ্যাম বেনেগালের “মুজিব” চলচ্চিত্রে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।’
শ্যাম বেনেগাল নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বদলে যায় আমির খানের অভিব্যক্তি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, ‘আমি ছবিটি দেখেছি। ওহ্, তুমিই সেই তরুণ! তোমার চুল তো আরও বড় হয়েছে দেখছি।’ আমির খান জানান, তিনি শ্যাম বেনেগালের কাজের একজন ভক্ত। এরপর দিব্যর সঙ্গে প্রায় মিনিট চারেক কথা বলেন তিনি। জানতে চান তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পড়াশোনা আর অভিনয়ের স্বপ্নের কথা।
কথার শেষে যখন দিব্য বিদায় নিতে যাবেন, তখন দ্বিধা নিয়ে আবদারের সুরে বলেন, ‘আমি কি আপনার পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিতে পারি?’ উত্তরে আমির খান যা করলেন, তার জন্য দিব্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি দিব্যকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেন, ‘অনেক বড় হও, তোমার জন্য অনেক শুভকামনা।’ এরপর নিজেই দেহরক্ষীকে ডেকে দুজনের ছবি তোলার কথা বলেন। এই অবিশ্বাস্য মুহূর্তের পর দিব্য প্রায় দশ মিনিট স্তব্ধ হয়ে রাস্তায় বসে ছিলেন। তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না, যা ঘটল তা বাস্তব।
এদিকে এই ঘটনা নিয়ে দিব্যর মা, অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি ফেসবুকে একটি পোস্টে লিখেছেন, ‘মেলবোর্নে রাস্তায় দিব্যর স্বপ্নের নায়ক, আমির খানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা! এরপর বাংলাদেশের অভিনেতা হিসেবে পরিচয় দেওয়া, কথা বলা।’ শাহনাজ খুশির ভাষায়, ‘অচেনা-অখ্যাত একজন শিল্পীর প্রতি আমির খানের মতো একজন তারকার এমন বিনয় নিশ্চয় দিব্যর জন্যও শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে।’ তাঁর এই পোস্টে চঞ্চল চৌধুরী, কচি খন্দকার, তানভীন সুইটির মতো তারকারাও ভালোবাসা ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।
উল্লেখ্য, আমির খান বর্তমানে ‘ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব মেলবোর্ন ২০২৫’-এর অতিথি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সিনেমার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে আরও দৃঢ় করতেই এই উৎসবের আয়োজন।
নাট্যকার বৃন্দাবন দাস ও অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি দম্পতির যমজ সন্তান দিব্য ও সৌম্য জ্যোতি অল্প সময়েই বিনোদন অঙ্গনে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। দিব্য এরই মধ্যে ‘মুজিব’ ও ‘অন্তর্জাল’ সিনেমার মাধ্যমে দর্শকের নজর কেড়েছেন।