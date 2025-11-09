৩ দশকে বিসিআরএ, মোশাররফ করিম, পরীমনিসহ যারা পুরস্কার পেলেন
তিন দশক পার করছে বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন-বিসিআরএ। এ উপলক্ষে গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ‘সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে আমাদের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা, গুণীজন সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ‘বিসিআরএ অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’–এ আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ এবং অভিনেত্রী আনোয়ারা বেগমকে।
এদিন চলচ্চিত্র, টিভি ও ওটিটি মাধ্যমে জনপ্রিয়তার কারণে ‘মোস্ট পপুলার অ্যাক্টর’-এর সম্মাননা পান মোশাররফ করিম ও মোস্ট পপুলার অ্যাক্ট্রেস পুরস্কার অর্জন করেন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস। মোস্ট পপুলার মিউজিক ডিরেক্টর অ্যান্ড কম্পোজারের অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন প্রিন্স মাহমুদ।
‘রঙ্গিলা কিতাব’ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান পরীমনি, ‘জীন থ্রি’ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান সজল, একই ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ গায়িকার পুরস্কার পান কনা, শ্রেষ্ঠ গীতিকার রবিউল ইসলাম। ‘অ্যাডভেঞ্চার অব সুন্দরবন’ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পান আবু রায়হান।
‘স্যালুট’ নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান রাশেদ সীমান্ত, খোয়াবনামা নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, ক্রিটিকস অর্জন করেন তৌসিফ মাহবুব। ‘শাদী মোবারক’ নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান রোবেনা রেজা, ওটিটি বিভাগে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান (পেট কাটা ‘২ষ’) কাজী নাওশাবা আহমেদ।
‘শ্যাওলা ফুল’ নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন রাইসুল তমাল, ‘অভাব’ নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালক ক্রিটিকস পুরস্কার পান অনন্য ইমন, সেরা গানের অনুষ্ঠান বৈশাখীর ‘গোল্ডেন সং’–এর জন্য প্রযোজক লিটু সোলায়মান।
নৃত্যশিল্পীর পুরস্কার পান মোফাসসাল আলিফ ও উম্মে তাবাসসুম খান। শ্রেষ্ঠ গায়ক, ক্রিটিকস (আধুনিক) পুরস্কার পান ফাহিম ইসলাম। এ ছাড়া বিশেষ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান অভিনেতা শামীম জামানসহ আরও কয়েকজন।
বিসিআরএ-এর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাংবাদিকতায় অনন্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী এবং বৈশাখী টিভির হেড অব প্রোগ্রাম জিয়াউল কবির সুমনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। কবিতা ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য সম্মাননা পান জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি কবি হাসান হাফিজ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক রেজাউদ্দিন স্টালিন। বিশেষ সম্মাননা পান তাশিক আহমেদ, চিত্রনায়ক শাকিল খান, সংগীতশিল্পী সায়েরা রেজা, ধ্রুব গুহ, আসিফ ইকবাল আহমেদ ও রাজু আলীম।
সংগঠনের সভাপতি অভি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ। অনুষ্ঠান উদ্বোধক বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন। অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি-বাচসাসের সভাপতি কামরুল হাসান।