রাজশাহীতে চলচ্চিত্রের ‘গল্পের খোঁজে’ আড্ডা
রাজশাহীতে চলচ্চিত্রের ‘গল্পের খোঁজে’ শীর্ষক এক আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে নগরের চৌদ্দপাই এলাকায় ম্যাজিক লন্ঠন স্কুলের উদ্যোগে এ আড্ডার আয়োজন করা হয়। এটি ম্যাজিক লন্ঠন স্কুলের প্রথম আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম।
স্কুল প্রাঙ্গণে এ আড্ডায় রাজশাহীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চলচ্চিত্রনির্মাতা, চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ প্রায় ৪০ জন অংশ নেন। আড্ডা বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় এসে শেষ হয়।
চলচ্চিত্রে ‘গল্পের খোঁজে’ বিষয়ে আলোচনা করেন সাংবাদিক ও লেখক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ। তিনি গল্প খোঁজার প্রক্রিয়া, গল্প নির্মাণ এবং লেখালেখির অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
আলোচনায় আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ বলেন, যেখানে যান, সেখানেই গল্প শোনার চেষ্টা করেন। নানা গল্পের ভিড়ে যে গল্পটি তাঁর মন ছুঁয়ে যায়, সেটিই তিনি লেখায় তুলে আনেন। নিজের আলোচিত প্রতিবেদনগুলোর পেছনের গল্পগুলো কীভাবে খুঁজে পেয়েছেন, সে অভিজ্ঞতার কথাও তিনি তুলে ধরেন।
চলচ্চিত্র নির্মাণে গল্পের গুরুত্ব তুলে ধরে আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ বলেন, চলচ্চিত্রকারদের জন্য গল্প অপরিহার্য। সাধারণভাবে পাওয়া গল্পগুলোকে নানা মাত্রা যোগ করে যখন চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়া হয়, তখন তা বড় পরিসরের এক শিল্পকর্মে পরিণত হয়। রাজশাহীতে এই স্কুল হয়তো গল্প কীভাবে খুঁজতে হয়, কীভাবে গল্পকে চলচ্চিত্রের মতো শিল্পে পরিণত করা যায়, সেই কাজ করে যাবে। রাজশাহীর জন্য এটা অনেক বড় ব্যাপার।
চলচ্চিত্র আড্ডায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তাঁরা রাজশাহীতে চলচ্চিত্রের এই স্কুলে সক্রিয়ভাবে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
শুরুতে ম্যাজিক লন্ঠনের সহযোগী সম্পাদক ইব্রাহীম খলিলের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন ম্যাজিক লন্ঠন স্কুলের কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, এই আড্ডার মধ্য দিয়ে স্কুলটিতে চলচ্চিত্রে আগ্রহী মানুষের অংশগ্রহণ শুরু হলো। চলচ্চিত্রের জন্য গল্প অপরিহার্য। ভালো গল্পের সন্ধানেই আজকের এ আয়োজন।
শফিকুল ইসলাম আরও জানান, পরবর্তী আড্ডাগুলোতে গল্প কীভাবে বিস্তৃত হয়, গল্প থেকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়া এবং চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইমেজের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা হবে। এরপর ধাপে ধাপে স্কুলটি আনুষ্ঠানিক চলচ্চিত্র শিক্ষার কার্যক্রমে যাবে।
আয়োজকদের ভাষ্য, সিনেমা ও নিউ মিডিয়াবিষয়ক ষাণ্মাসিক জার্নাল ‘ম্যাজিক লন্ঠন’ যাত্রা শুরু করে ২০১১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। দীর্ঘ প্রায় এক যুগের পথচলার পর জার্নালটি এবার স্কুল কার্যক্রমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে চলচ্চিত্রবিষয়ক আড্ডার এ আয়োজন শুরু হয়েছে।