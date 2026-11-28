যা পি ত র স
একটি ফুটবলের ব্যবচ্ছেদ
ফুটবল এমন এক আশ্চর্য বস্তু, যার পেছনে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ছোটে, অথচ কাছে পেলেই লাথি মারে। তাকে নিয়ে কারও উচ্ছ্বাসের শেষ নেই, কারও আবার অভিযোগের অন্ত নেই। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পর ফুটবলবিশারদেরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন—আশাবাদী ও নৈরাশ্যবাদী। দুই দলের যুক্তিতর্ক শুনলে মনে হবে, তারা একই ফুটবল নয়, সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বস্তু নিয়ে গবেষণা করছেন। দেখা যাক সেই গবেষণারই কিছু চমকপ্রদ ফলাফল।
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