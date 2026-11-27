টা ট কা র স
একটি স্বনির্ভর পেশার নাম ভিক্ষাবৃত্তি!
একদিন সকালে শহরের ব্যস্ত মোড়ে এক ফকির বসে ভিক্ষা করছিল। তার সামনে একটা ছোট্ট সাইনবোর্ড—
‘সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খুচরা ও বড় অঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।’
সাইনবোর্ড দেখে এক ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন।
—এই যে চাচা, ভিক্ষা করতেও আবার অফিস টাইম?
ফকির গম্ভীর মুখে বলল, অবশ্যই! এখন আর আগের যুগ নেই। সবকিছুর নিয়মকানুন আছে।
—তা বিকেল ৫টার পর কী করেন?
—বাসায় যাই। গোসল করি, খাইদাই, টেলিভিশনে খবর দেখি। মাঝে মাঝে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাই।
ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, আপনার তো বেশ সুন্দর জীবন!
ফকির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সুন্দর আর কোথায় সাহেব! মাসের শেষে ঘরভাড়া, বাজার খরচ, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা—সবই তো আছে।
ফকির সাইনবোর্ড গোটাতে গোটাতে বলল, স্যার, এই ৫ মিনিটে যদি কোনো বড়লোক আসে, তাহলে আজকের বাজারটা হয়ে যাবে!
—আপনার ছেলেমেয়ে আছে?
—জি। বড় ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ছোট মেয়ে স্কুলে।
—তাহলে তো অনেক খরচ!
ফকির মাথা নাড়িয়ে বলল, খরচের কথা আর বলবেন না। বড় ছেলের আবদার, একটা ল্যাপটপ কিনে দিতে হবে। ছোট মেয়ের আবদার, স্মার্টফোন চাই। বউ আবার বলে, ঈদের আগে নতুন শাড়ি না দিলে সংসারে অশান্তি হবে।
ভদ্রলোক হেসে বললেন, আপনার তো আমার চেয়েও বেশি ঝামেলা!
ফকির বলল, আপনারা চাকরি করেন, আপনাদের বস আছে। আমাদেরও বস আছে।
—কে আপনার বস?
—যে লোকেরা টাকা দেয়, তারাই বস। কেউ ৫ টাকা দিলে ৫ টাকার সম্মান, কেউ ১০০ টাকা দিলে ১০০ টাকার সম্মান!
এমন সময় পাশ দিয়ে এক অফিসগামী যুবক যাচ্ছিল। ফকির তাকে ডাকল।
—বাবা, একটু সাহায্য করো।
যুবক বিরক্ত হয়ে বলল, চাচা, সকাল থেকে অফিস করছি, নিজেরই চলতে কষ্ট হয়।
—তুমি কী চাকরি করো বাবা?
—বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।
—বেতন কত?
—বিশ হাজার টাকা।
ফকির মাথা চুলকে বলল, তাহলে তো তোমার অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ!
যুবক অবাক হয়ে বলল,
—কেন?
—আমি অন্তত বিকেল ৫টায় কাজ বন্ধ করতে পারি। তোমাদের তো বস রাত ১০টায় ফোন দিয়ে বলে, ‘একটা ছোট কাজ ছিল!’
যুবক হেসে ফেলল। পকেট থেকে ৫০ টাকা বের করে ফকিরের হাতে দিল।
ফকির টাকা নিয়ে বলল,
—আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুক। তোমার বস যেন একদিন নিজের কাজ নিজেই করে!
যুবক খুশি হয়ে চলে গেল।
কিছুক্ষণ পর এক পুলিশ সদস্য এসে বললেন, এই যে, বিকেল ৫টার পর এখানে বসা যাবে না। নিয়ম জানেন না?
ফকির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, এখন তো ৪টা ৫৫। আর ৫ মিনিট বাকি। একটু সময় দেন।
পুলিশ বললেন, ৫ মিনিটে কী হবে?
ফকির সাইনবোর্ড গোটাতে গোটাতে বলল, স্যার, এই ৫ মিনিটে যদি কোনো বড়লোক আসে, তাহলে আজকের বাজারটা হয়ে যাবে!
পুলিশ পকেট থেকে ১০ টাকা বের করে দিলেন।
ফকির টাকা হাতে নিয়ে বলল, স্যার, আপনার মতো মানুষ থাকলে আমাদের চাকরিটা আরও সম্মানজনক হতো!
পুলিশ অবাক হয়ে বললেন, চাকরি?
ফকির সাইনবোর্ড কাঁধে তুলে বলল, জি, স্যার! আপনারা সরকারি চাকরি করেন, আমরা করি জনসেবামূলক স্বনির্ভর পেশা!
বলেই সে হাঁটা দিল।
পেছন থেকে পুলিশ চিৎকার করে বললেন, কাল আবার আসবেন?
ফকির ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, জি স্যার, ইনশা আল্লাহ! তবে কাল থেকে বেতন বাড়ানোর দাবি নিয়ে বসব। বাজারের জিনিসপত্রের যা দাম, এই ভিক্ষায় আর সংসার চলে না!