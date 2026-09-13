রস+আলো
পাটওয়ারীর দুই ছাগল–তত্ত্ব
: আপনি ছাগলগুলোকে প্রতিদিন কী খেতে দেন?
: কোন ছাগলটাকে—সাদাটা, না কালোটা?
: আচ্ছা, সাদাটা!
: সাদাটা ঘাস খায়।
: আর কালোটা?
: কালোটাও ঘাস খায়।
: আপনি ছাগল দুটোকে কেমন করে নিয়ে যান?
: কোনটাকে—সাদাটা, না কালোটা?
: (এইবার বিরক্ত হয়ে) আচ্ছা, কালোটা?
: কালোটাকে দেয়াল টপকে নিয়ে যাই।
: আর সাদাটা?
: সাদাটাও দেয়াল টপকে নিয়ে যাই।
সাংবাদিক রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন,
‘দুইটাই যখন একই খাবার খায় আর একই জায়গা থেকে নিয়ে যান, তাহলে বারবার আমাকে সাদা-কালো করছেন কেন?!’
: কারণ, কালো ছাগলটা আসিফ নজরুলের।
: আর সাদা ছাগলটা?
: সাদাটাও আসিফ নজরুলের।
তাই দুটোই খাওয়া উচিত ছিল। একটা খাওয়া ঠিক হয় নাই!