রস+আলো
রসালো Billboard
কত কিছুর জন্যই তো বিলবোর্ড ভাড়া নেওয়া হয়! বিজ্ঞাপন তো আছেই। সাথে আছে প্রেমের প্রস্তাব থেকে বিয়ের প্রস্তাব, অ্যানিভারসারি থেকে জন্মদিন। কেউ কেউ তো আজকাল এক্সপোজও করে। যদি যাপিত জীবনের নানান গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়েও বিলবোর্ড ভাড়া করা হতো, তাহলে কেমন হতো, তা ভেবে দেখার চেষ্টা করেছেন নাজমুল হোসেন।
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