কৌতুক
কৌতুক ১
ডাক্তার রোগীকে বললেন, আপনি খোসাসহ ফল খাবেন, আপনার সবচেয়ে প্রিয় ফলটাই খাবেন। আপনার প্রিয় ফল কী?
রোগী জবাব দিলেন, নারকেল।
কৌতুক ২
বাবা: আমাদের সময়ে প্রেমপত্র লিখতে কত কষ্ট করতে হতো!
ছেলে: এখন তো সব সহজ, বাবা।
বাবা: কীভাবে?
ছেলে: এখন ভুল মানুষকে মেসেজ পাঠিয়ে দিলেই প্রেমের বদলে ব্রেকআপ হয়ে যায়!
কৌতুক ৩
স্ত্রী: তোমার স্মৃতিশক্তি দিন দিন কমছে!
স্বামী: একদম না, আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো।
স্ত্রী: তাহলে আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী ভুলে গেলে কেন?
স্বামী: আরে, আমি তো পুরোনো কোনো ঘটনা মনে রাখি না!
কৌতুক ৪
নিয়োগকর্তা: আপনার সবচেয়ে বড় গুণ কী?
চাকরিপ্রার্থী: আমি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারি।
নিয়োগকর্তা: একটা উদাহরণ দিন।
চাকরিপ্রার্থী: ওই চাকরিটা আমার হবে না বুঝেই এই চাকরির ইন্টারভিউ দিতে চলে এসেছি!
কৌতুক ৫
বন্ধু: তোর মোবাইলটা এত গরম কেন?
আরেক বন্ধু: সারাক্ষণ চার্জে থাকে, তাই।
বন্ধু: তুই নিজেও তো সারাক্ষণ কাজ করিস!
আরেক বন্ধু: তাই বলে আমাকে চার্জে দিলে তো বিপদ!
কৌতুক ৬
শিক্ষক: বলো তো, পৃথিবী গোল কেন?
ছাত্র: স্যার, পৃথিবী যদি চৌকো হতো, তাহলে কোনায় কোনায় মানুষ
আটকে যেত!
শিক্ষক: তোমার মাথাটাও দেখি বেশ গোল!
কৌতুক ৭
মা: সারা দিন শুয়ে থাকিস কেন? কিছু একটা কর!
ছেলে: মা, আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি।
মা: কী ভাবছিস?
ছেলে: বিছানা থেকে না উঠেই কীভাবে সফল হওয়া যায়!