রস+আলো

কৌতুক

একটু থামুন ডেস্ক

কৌতুক ১

ডাক্তার রোগীকে বললেন, আপনি খোসাসহ ফল খাবেন, আপনার সবচেয়ে প্রিয় ফলটাই খাবেন। আপনার প্রিয় ফল কী?

রোগী জবাব দিলেন, নারকেল।

কৌতুক ২

বাবা: আমাদের সময়ে প্রেমপত্র লিখতে কত কষ্ট করতে হতো!

ছেলে: এখন তো সব সহজ, বাবা।

বাবা: কীভাবে?

ছেলে: এখন ভুল মানুষকে মেসেজ পাঠিয়ে দিলেই প্রেমের বদলে ব্রেকআপ হয়ে যায়!

কৌতুক ৩

স্ত্রী: তোমার স্মৃতিশক্তি দিন দিন কমছে!

স্বামী: একদম না, আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো।

স্ত্রী: তাহলে আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী ভুলে গেলে কেন?

স্বামী: আরে, আমি তো পুরোনো কোনো ঘটনা মনে রাখি না!

কৌতুক ৪

নিয়োগকর্তা: আপনার সবচেয়ে বড় গুণ কী?

চাকরিপ্রার্থী: আমি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

নিয়োগকর্তা: একটা উদাহরণ দিন।

চাকরিপ্রার্থী: ওই চাকরিটা আমার হবে না বুঝেই এই চাকরির ইন্টারভিউ দিতে চলে এসেছি!

কৌতুক ৫

বন্ধু: তোর মোবাইলটা এত গরম কেন?

আরেক বন্ধু: সারাক্ষণ চার্জে থাকে, তাই।

বন্ধু: তুই নিজেও তো সারাক্ষণ কাজ করিস!

আরেক বন্ধু: তাই বলে আমাকে চার্জে দিলে তো বিপদ!

কৌতুক ৬

শিক্ষক: বলো তো, পৃথিবী গোল কেন?

ছাত্র: স্যার, পৃথিবী যদি চৌকো হতো, তাহলে কোনায় কোনায় মানুষ

আটকে যেত!

শিক্ষক: তোমার মাথাটাও দেখি বেশ গোল!

কৌতুক ৭

মা: সারা দিন শুয়ে থাকিস কেন? কিছু একটা কর!

ছেলে: মা, আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি।

মা: কী ভাবছিস?

ছেলে: বিছানা থেকে না উঠেই কীভাবে সফল হওয়া যায়!

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