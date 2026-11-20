টা ট কা র স
বারো হাত বাঁশ!
বিকেলের পড়ন্ত রোদে রিকশার হুড তুলে বসে আছি। পকেটে সামান্য কিছু খুচরা টাকা আর মাথায় ভবিষ্যতের চিন্তার বিশাল এক পাহাড়। ঠিক এমন এক স্নিগ্ধ মুহূর্তে পকেটের মোবাইলটা কেঁপে উঠল.. রিংটোন বাজছে—‘চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম মনের ঠিকানা, খেয়াল স্রোতে চাইলে তুমি অন্য মোহনা...’
স্ক্রিনে ভেসে উঠল মামা শ্বশুরের স্নেহের প্রচ্ছায়া, যিনি তিন বছর ধরে আমার ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করতে গিয়ে আমার জীবনটাকে এক পিস আস্ত লেবুর মতো চিপে একাকার করে ফেলেছেন। ওনার মতে, আমি নাকি অমিত সম্ভাবনাময় এক প্রতিভা, যাকে শুধু একটু প্রেশার দিলেই হীরার টুকরো হয়ে বের হওয়া সম্ভব—যদিও বাস্তবে সেই প্রেশারে আমি কেবলই আত্মিক ও মানসিক দিক থেকে ঝলসানো বেগুনভর্তা হয়ে যাচ্ছি।
ফোন ধরতেই ওপার থেকে গম্ভীর এবং আশাবাদী গলায় ভেসে এল, ‘বাবা, শুনলাম একটা দারুণ সুযোগ এসেছে! বড় একটা জায়গায় কথাবার্তা পাকা, শুধু কাল সকালে গিয়ে একটু... বুঝতেই তো পারছ।’
বোঝার তো আর বাকি কিছু নেই! গত তিন বছরে এই ‘বুঝতেই তো পারছ’ কথাটার মানে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। এর অর্থ হলো—জীবনের আরও এক ধাপ উন্নতির মইয়ে পা রাখতে গিয়ে আসলে নিজের পিঠের চামড়াটাকেই ইজারা দেওয়া। আর এই যে বিনা নোটিশে জীবনে পর্যায়ক্রমে একের পর এক বাঁশ প্রবেশের মহোৎসব, একেই আমাদের সোশ্যালে এককথায় বলা হয়—‘বাঁশ খাওয়া’।
কিন্তু জানেন কি, জীবনে এই বাঁশ খাওয়া কেন এত জরুরি?
লোকেরা জন্মসূত্রে কেউ সিঙ্গার হয়, কেউ ডান্সার, কেউবা কবি। আর অনেকেই হয় জন্মসূত্রে এক মহৎ প্রজাতির প্রতিনিধি, যাদের কাজই হলো কারণে–অকারণে শুধু বাঁশ খাওয়া। অনেকে ভাবেন, বাঁশ খাওয়া মানে বুঝি কেবলই পেইন, গ্লানি আর ইগোতে মারাত্মক রকমের চোট। কিন্তু যাঁরা প্রফেশনাল বাঁশখোর অর্থাৎ আদ্যোপান্ত পোড়–খাওয়া বাঙালি মধ্যবিত্ত, তাঁরা জানেন, এই বাঁশের ভেতরেই লুকিয়ে আছে জীবনের আসল ফিলোসফি।
প্রথমত, মেরুদণ্ড সোজা করার মোক্ষম দাওয়াই। আমাদের পিঠের হাড়গুলো জন্ম থেকেই কেমন যেন বাঁকা। একটু সুযোগ পেলেই এদিক-ওদিক ডিগবাজি খাওয়ার ধান্ধা করে। এই বাঁকা মানুষগুলোকে সোজা করার জন্য প্রকৃতি এবং সমাজ এক মহৌষধ আবিষ্কার করেছে, যার নাম ‘বাঁশ’। ভাগ্যে একটা মোক্ষম বাঁশ লাগলে মেরুদণ্ড এমনিতেই সোজা হয়ে যায়। সোজা কথায়, সোজা পথে চলতে বাধ্য করার সেরা ইন্সট্রুমেন্ট হলো এটি।
দ্বিতীয়ত, একঘেয়ে জীবনে টান টান উত্তেজনা। বাঁশ খাওয়ার আসল মজাটা হলো এর নাটকীয়তা। সারা জীবন একই রুটিনে চলতে চলতে জীবন যখন বোরিং হয়ে যায়, তখন একটা টাটকা বাঁশ এসে সেই জীবনে দারুণ সব টুইস্ট নিয়ে আসে। তখন আপনার জীবন আর দশটা সাধারণ বাংলা সিরিয়াল থাকে না, আস্ত এক থ্রিলার মুভি হয়ে দাঁড়ায়। পরের দৃশ্যে কী হবে, তা ভেবে আপনার বুকের ঢিপঢিপানি বেড়ে যায় এই অ্যাড্রেনালিন রাশের মজাই আলাদা!
তৃতীয়ত, সহমর্মিতার ব্রাদারহুড। একা একা সুখে থাকার কোনো দাম নেই। আপনি একা একা সুখে আছেন এতে কেউ বাহবা দেবে না। কিন্তু আপনি যখন কোনো এক সুন্দর দুপুরে বিরাট একটা বাঁশ খেয়ে এসে চায়ের দোকানে বসবেন, আর বলবেন, ‘দোস্ত, আজ এমন একটা বাঁশ খাইছি না...’, দেখবেন চারপাশ থেকে দশজন এসে তাদের জীবনের আরও বড় বড় বাঁশ খাওয়ার গল্প শুনিয়ে আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এই যে নিখাদ সহানুভূতি, এটা কেবল বাঁশ খাওয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।
আমার মনে হয় একবার যে মানুষ জীবনে রকমারি সাইজের বাঁশ হজম করে ফেলেছে, তাকে আর কোনো ডিপ্রেশন কাবু করতে পারে না। তার চামড়া এমন গন্ডারের মতো হয়ে যায় যে সমাজের কোনো কটূক্তি, বসের বকুনি বা কাঙ্ক্ষিত প্রেম না পাওয়ার বেদনা আর গায়েই লাগে না। বাঁশ খাওয়ার এই ইমিউনিটি অর্জন করা কি মুখের কথা!
তাই মামা শ্বশুরের ওই আশাবাদী কথার জবাবে ফোনটা কানে ধরেই একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। রিকশাওয়ালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেও কেমন যেন সহানুভূতি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এরপর ঠোঁটে একচিলতে বিনীত ও পোড়–খাওয়া মুচকি হাসি ফুটিয়ে বললাম, ‘ঠিক আছে মামা শ্বশুর, কাল সকালেই হাজির হচ্ছি। দেখি কিসের মাপের বাঁশ আজ কপালে লেখা আছে!’
ফোনটা কেটে দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। আমি এখন আর বাঁশ থেকে পালাই না। জীবন যতই আমাকে কোণঠাসা করুক না কেন, আমার পিঠে এখন বাঁশ সহ্য করার অদম্য শক্তি তৈরি হয়ে গেছে। বরং কেউ এখন একটু বাঁশ দেওয়ার ইঙ্গিত করলেই আমি বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াই আর বলি—‘আলাদা করে মাপ নেওয়ার কী দরকার ভাই, একবারে সাইজমতো লম্বায় বারো হাত ভুদুম বাঁশ দিয়ে দিন!’