ঢাকায় শেষ হলো ‘আদিবাসী খাদ্য ও শস্যমেলা’, কী কী ছিল সেখানে

ঢাকায় শেষ হলো ‘আদিবাসী খাদ্য ও শস্যমেলা’, কী কী ছিল সেখানে
ঢাকার বুকেই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনধারা, ঐতিহ্যবাহী খাবার ও জুমে উৎপাদিত ফসলের সঙ্গে পরিচিয় করিয়ে দিতে পঞ্চমবারের মতো হয়ে গেল ‘আদিবাসী খাদ্য ও শস্যমেলা ২০২৬’। এতে অংশ নেন চাকমা, মারমা, মণিপুরি, গারো, সাঁওতাল, রাখাইনসহ পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা। ৬ ও ৭ নভেম্বর মিরপুরের ১৩ নম্বরে পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে দুই দিনব্যাপী এ মেলার আয়োজন করা হয়। উন্নয়ন সংগঠন নাগরিক উদ্যোগ ও আদিবাসী সুহৃদদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলায় ৩৫টি স্টল ছিল। চলুন, ৮ ছবিতে দেখে নিই সেই আয়োজন।
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