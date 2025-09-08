ইনস্টাগ্রামে এই বিড়ালের ফলোয়ার এখন ৭ লাখ ৮২ হাজার

ইনস্টাগ্রামে এই বিড়ালের ফলোয়ার এখন ৭ লাখ ৮২ হাজার
ছবিগুলো এত সুন্দর যে দেখে মনে হয় এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি। কিন্তু ‘রেক্সি ক্যাট’-এর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের ওপরে স্পষ্ট করে লেখা আছে, ‘এআই নয়, ছবিতে আমাকে এমনিই সুন্দর দেখায়।’ সত্যিই এমন একটি বিড়াল আছে! রেক্সি নামের দারুণ আমুদে বিড়ালটিকে বিচিত্র সব মুখভঙ্গিমায় দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেগুলো দেখে হেসে কুটি কুটি হন লাখো নেটিজেন। বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে রেক্সির ফলোয়ারের সংখ্যা ৭ লাখ ৮২ হাজার। সবাইকে আনন্দ দেওয়া এ বিড়ালের জীবনেও আছে করুণ এক গল্প।
