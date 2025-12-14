মুনীর চৌধুরীর একাত্তরের দিনগুলো, দেখুন শিল্পীর আঁকা ছবিতে
বেঁচে থাকলে এ বছর মুনীর চৌধুরীর বয়স হতো ১০০। গুণী এই নাট্যকার, সুবক্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে আমরা হারিয়েছি ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে। তাঁর স্ত্রী—প্রয়াত লিলি চৌধুরীর লেখা এক নিবন্ধে উঠে এসেছিল শহীদ মুনীর চৌধুরীর জীবনের শেষ দিনগুলোর কথা। ২০১৯ সালে প্রথম আলোতেই প্রকাশিত লেখাটির শিরোনাম ছিল ‘একাত্তরের মুনীর চৌধুরী’। তরুণ পাঠকদের জন্য সেই লেখা অবলম্বনেই দৃশ্যকল্প সাজিয়েছেন মো. সাইফুল্লাহ। এঁকেছেন আরাফাত করিম।
