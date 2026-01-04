জীবনযাপন

সুইডেনের এই সরকারি বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হবে ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে

জাহিদ হোসাইন খান
বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৩২টি দেশের শিক্ষার্থীরা এসআই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারেনছবি: পেক্সেলস

বিদেশি শিক্ষার্থীদের ফুল-ফান্ডেড স্কলারশিপ দেয় সুইডেন সরকার। এর আওতায় স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে পড়া যায়। বৃত্তিটি সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ ফর গ্লোবাল প্রফেশনাল বা এসআই স্কলারশিপ নামে পরিচিত। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৩২টি দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারেন। সুইডিশ ইনস্টিটিউট (এসআই) ৭৫০টির বেশি মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য স্কলারশিপ দেয়। স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের সময় এক বা দুই বছর হতে পারে। এসআই স্কলারশিপে আবেদনের জন্য প্রথমে সুইডেনে মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন করতে হয়।

সুযোগ-সুবিধা

  • জীবনযাত্রার খরচ চালানোর জন্য শিক্ষার্থীদের মাসে ১২ হাজার সুইডিশ ক্রোনা দেওয়া হয়।

  • ভ্রমণের জন্য দেওয়া হয় ১৫ হাজার সুইডিশ ক্রোনার অনুদান।

  • স্বাস্থ্যবিমা।

আরও পড়ুন

রাশিয়া বা জার্মানিতে বিনা খরচে পড়তে চান? জেনে নিন ২ বৃত্তির খোঁজ

যোগ্যতা

  • স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

  • ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হতে হবে।

  • তিন হাজার কর্মঘণ্টা কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (প্রায় দেড় বছর পূর্ণকালীন কাজের অভিজ্ঞতার সমতুল্য)।

  • সিভি, মোটিভেশন, সুপারিশ, ইত্যাদি ভালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

  • স্নাতকোত্তরের যে প্রোগ্রামে আবেদন করবেন, তা অবশ্যই এসআই স্কলারশিপের যোগ্য হতে হবে।

  • একটি সুইডিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে এবং জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে একটি অফার লেটার পেতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

  • সুইডিশ ইনস্টিটিউটের নির্ধারিত ফরমে সিভি।

  • সুইডিশ ইনস্টিটিউটের নির্ধারিত ফরমে লেটারস অব রেফারেন্স।

  • সুইডিশ ইনস্টিটিউটের নির্ধারিত ফরমেকাজের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বের প্রমাণপত্র।

  • পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি

  • মোটিভেশন লেটার

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা সুইডিশ ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট থেকে এসআই স্কলারশিপের বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারবেন। একই লিংক থেকে সিভি, লেটার অব রেফারেন্স ও কাজের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্বের প্রমাণপত্রের নির্ধারিত ফরম ডাউনলোড করতে হবে।

বিস্তারিত দেখুন এই লিংকে

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

আরও পড়ুন

চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ৪ বৃত্তির খোঁজ, প্রস্তুতি শুরু করুন এখনই

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জীবনযাপন থেকে আরও পড়ুন