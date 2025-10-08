এভাবে খুদে বার্তা পাঠানোর অভ্যাস সম্পর্কে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে
খুদে বার্তা (টেক্সট মেসেজ) লেখার সময় অনেকেই শব্দগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে লিখে থাকে। জেন–জি ও মিলেনিয়ালদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি। আপনিও কি খুদে বার্তায় শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করেন? যদি করে থাকেন, তবে বিষয়টি নিয়ে আপনার ভাবা উচিত। গবেষণা বলছে, এ অভ্যাস সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
ডেটিং অ্যাপ টিন্ডারের প্রায় ৭০০ ব্যবহারকারীর ২ লাখ বার্তা বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা দেখতে পেয়েছেন, যাঁরা টেক্সটে বেশি সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার করেছেন, লম্বা সময় ধরে কথা চালিয়ে যাওয়ার হার তাঁদের কম।
খুদে বার্তায় শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি করে। অপরপক্ষ মনে করে, আপনি তাঁকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। গবেষণায় উঠে এসেছে, এসব ক্ষেত্রে তাঁরাও উত্তর দিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। গবেষকেরা সব বয়স এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রেই একই ফল পেয়েছেন। তাই বন্ধু বা কাছের মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময়ও এ ধরনের অভ্যাস এড়িয়ে চলুন।
কীভাবে বার্তা লিখবেন
খুদে বার্তা পাঠানোর ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মাথায় রাখুন। অপরপক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করুন, আপনি তাঁর প্রতি আন্তরিক। তিনি যেন নিজেকে গুরুত্বহীন মনে না করেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের পিএইচডি গবেষক ডেভিড ফ্যাং এ জন্য কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন।
নতুন কারও সঙ্গে বার্তা বিনিময় শুরু করার সময় শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ এড়িয়ে চলুন।
বার্তায় আশ্চর্যবোধক চিহ্ন, ইমোজি ব্যবহার করুন। এটি হৃদ্যতা প্রকাশ করে। তবে কোথায় কোনো ইমোজি দিচ্ছেন, সেটাও জানতে হবে।
আবেগপূর্ণ বার্তায় শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ এড়িয়ে চলুন। না হলে আপনার বাক্যের ভুল মানে দাঁড়াতে পারে।
কোনো কিছু না বুঝলে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞেস করুন। শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ সবার জানা থাকবে, এমনটা ভাবা ঠিক নয়।
বিরামচিহ্ন এবং বানানের দিকে খেয়াল রাখুন। এসবের ভুলে বাক্যের অর্থ বদলে যায়।
নিজের চেয়ে বড় কাউকে খুদে বার্তা পাঠানোর ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারে সতর্ক হোন। তিনি আপনার পরিচিত কেউ না হয়ে থাকলে বার্তার শুরুতেই স্পষ্ট করে আপনার নাম পরিচয় লিখুন।
শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার খারাপ কিছু না। বরং এটি সময় বাঁচায়। তবে কোথায় এবং কার সঙ্গে ব্যবহার করছেন, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ক্ষেত্রে শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের ব্যবহার বেশ কার্যকর। যেমন পার্সেল ডেলিভারি দিতে আসা ব্যক্তিকে ছোট করে মেসেজ দিতে পারেন। যেখানে সম্পর্কের চেয়ে তথ্য জানানোটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন।
