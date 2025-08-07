ফ্রিজের বরফ দূর করার ৭টি সহজ উপায়

ফ্রিজের বরফ দূর করার ৭টি সহজ উপায়
ফ্রিজে বরফ জমে যাওয়া ভীষণ ঝামেলার। এতে ড্রয়ার আটকে যায়, ঠান্ডা হতে সময় লাগে, খাবারের গন্ধ আটকে থাকে, এমনকি ফ্রিজের কম্প্রেসরকে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করে—ফলে বিদ্যুৎ খরচও বেড়ে যায়। সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে, যদি আপনার ফ্রিজে অটো-ডিফ্রস্ট ব্যবস্থা বা ডিফ্রস্ট বাটন না থাকে। তখন আপনাকেই নির্দিষ্ট সময় পরপর বরফ পরিষ্কার করতে হয়। তবে ঘরের কিছু সাধারণ জিনিস দিয়েই বরফ পরিষ্কার করা সম্ভব।
আপনার ফ্রিজ যদি হয় ফ্রস্ট, তাহলে হয়তো বরফ জমার সমস্যায় পড়তে হয় মাঝেমধ্যেই। ফ্রিজে বরফ জমে মূলত তখনই, যখন বাইরে থেকে গরম ও আর্দ্র বাতাস ভেতরে ঢুকে পড়ে। এটি সাধারণত ঘটে যদি ফ্রিজের দরজার সিল আলগা থাকে, ঠিকমতো দরজা বন্ধ না হয় বা দীর্ঘ সময় খোলা থাকে। সেই আর্দ্র বাতাস ফ্রিজের ঠান্ডা পরিবেশে দ্রুত জমে গিয়ে বরফের স্তর তৈরি করে। চলুন, ফ্রিজের বরফ দূর করার ৭টি সহজ উপায় জেনে নিই।
১. ফ্রিজ বন্ধ করে খাবারগুলো সরিয়ে ফেলুন
প্রথমেই নিরাপত্তার জন্য ফ্রিজের প্লাগ খুলে ফেলুন। এরপর ভেতরের সব খাবার বের করে বরফ প্যাকসহ কুলার বা ইনসুলেটেড ব্যাগে রাখুন, যাতে সেসব ঠান্ডা থাকে। ফ্রিজের চারপাশে তোয়ালে বিছিয়ে রাখুন, যাতে গলে যাওয়া পানি শুষে নেয়।
২. গরম পানির বাটি রাখুন
এটি সবচেয়ে সহজ ও নিরাপদ উপায়। ফুটন্ত গরম পানি একটি হিট-প্রুফ বাটিতে নিয়ে ফ্রিজের ভেতরে একটি তোয়ালের ওপর রাখুন। ফ্রিজের দরজা বন্ধ করুন এবং ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। বাষ্প বরফ আলগা করে দেবে। এরপর দরজা খুলে বরফ নরম হয়ে গেছে কি না, তা পরীক্ষা করুন। নরম হতে শুরু করলে বুঝবেন বরফ চেঁছে বের করার জন্য প্রস্তুত।
৩. প্লাস্টিক বা কাঠের চামচ দিয়ে চাঁছুন
কখনোই ধাতব কিছু ব্যবহার করবেন না, এতে ফ্রিজের ভেতরের প্লাস্টিক লাইনিং বা কুলিং কয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বরং প্লাস্টিকের স্প্যাচুলা, স্ক্র্যাপার বা কাঠের চামচ ব্যবহার করুন। ধীরে ধীরে খুঁচিয়ে বরফ তুলুন, জোরে চাপ দেবেন না। আর অবশ্যই ফ্রিজ আনপ্লাগ করে নেবেন।
৪. হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করুন
হেয়ার ড্রায়ার মাঝারি বা কম তাপে চালান এবং বরফের কিছুটা দূর থেকে গরম বাতাস দিন। বরফ গলতে শুরু করলে প্লাস্টিকের চামচ দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলুন। তবে খুব সতর্ক থাকবেন, পানি বা বরফের সংস্পর্শে হেয়ার ড্রায়ার যেন না আসে।
৫. রাবিং অ্যালকোহল স্প্রে ব্যবহার করুন
রাবিং অ্যালকোহল, অর্থাৎ কোনো কিছু জীবাণুমুক্ত করতে যে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, তা গরম পানির সঙ্গে মিশিয়ে একটি স্প্রে বোতলে ঢালুন। এরপর এটি পাতলা বরফের স্তরের ওপর সরাসরি স্প্রে করুন। অ্যালকোহলের হিমাঙ্ক (ফ্রিজিং পয়েন্ট) কম হওয়ায় এটি হালকা বরফ দ্রুত গলিয়ে ফেলতে সাহায্য করে।
৬. গরম ভেজা তোয়ালে রাখুন
পুরু তোয়ালে গরম পানিতে ভিজিয়ে একটু নিংড়ে নিন, তারপর বরফের ওপর রেখে ফ্রিজের দরজা বন্ধ করুন। ৫-১০ মিনিট ফ্রিজের দরজা বন্ধ রাখুন। গরম তোয়ালের তাপে বরফ আলগা হয়ে যাবে। পুরু বরফ হলে প্রক্রিয়াটি কয়েকবার করতে হতে পারে। তবে আপনার ফ্রিজের ম্যানুয়াল দেখে নিন কোনো সতর্কতা দেওয়া আছে কি না।
৭. ফ্যান ব্যবহার করুন
হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করতে না চাইলে বা না থাকলে ফ্রিজ খুলে একটি টেবিল ফ্যান চালিয়ে দিন। এতে গরম বাতাস ফ্রিজের ভেতরে ঢুকবে। ফলে কোনো অতিরিক্ত তাপের ঝুঁকি ছাড়াই ধীরে ধীরে বরফ গলতে শুরু করবে।
বরফ গলার পর যা করবেন
ফ্রিজের ভেতরটা পরিষ্কার তোয়ালে ও হালকা গরম পানিতে ভেজানো সাবানযুক্ত
কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন।
ভালোভাবে শুকিয়ে নিন, যেন ভেতরটা আর্দ্র না থাকে।
ফ্রিজ আবার চালু করে ঠান্ডা হতে দিন।
ফ্রিজ ঠান্ডা হলে খাবারগুলো আবার সাজিয়ে রাখুন।
ভবিষ্যতে বরফ জমা ঠেকাতে করণীয়
প্রতিবার ব্যবহারের পর ফ্রিজের দরজা ভালোভাবে বন্ধ করুন।
দরজা খুব বেশি সময় খোলা রাখবেন না।
দরজার সিল চেক করুন, ফাঁক বা ফাটল থাকলে মেরামত করুন।
গরম খাবার ফ্রিজে রাখার আগে ঠান্ডা করে নিন, এতে আর্দ্রতা কমবে।
ফ্রিজ অতিরিক্ত বোঝাই করবেন না, এতে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয় এবং আর্দ্রতা আটকে থাকে।
