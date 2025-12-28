সবাই করত পরীক্ষার টেনশন, আর আমি টেনশন করতাম পরীক্ষার ফি নিয়ে

সবাই করত পরীক্ষার টেনশন, আর আমি টেনশন করতাম পরীক্ষার ফি নিয়ে
দরিদ্র পরিবারের প্রথম মেয়েসন্তান, যাঁরা নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পৌঁছান, তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে দেওয়া হয় আইডিএলসি ও প্রথম আলো ট্রাস্টের ‘অদ্বিতীয়া’ বৃত্তি।
চট্টগ্রামে অবস্থিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে (এইউডব্লিউ) পড়ার সুযোগ পান তাঁরা। আবাসন, টিউশন ফি মওকুফসহ নানা সুবিধা তাঁদের দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
২০১২ সাল থেকে ট্রান্সকম গ্রুপের সহযোগিতায় ৪২ জন ও ২০১৭ সাল থেকে আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসির সহযোগিতায় ৮৬ জনসহ মোট ১২৮ জন এ পর্যন্ত এই বৃত্তি পেয়েছেন।
৭৬ জনের এরই মধ্যে স্নাতক শেষ হয়েছে, যাঁদের অনেকেই দেশে-বিদেশে ভালো অবস্থানে আছেন। ২০২৫ সালেও বৃত্তি পেয়েছেন ১০ জন। পড়ুন তাঁদের একজন—মৌলভীবাজারের হুসনে আরার গল্প।
মৌলভীবাজারের ইটা চা–বাগানের মেয়ে আমি। আমাদের বাগান থেকে আগে কোনো দিন কোনো মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেনি।
২০১৮ সালে বাবা মারা যান। তখন ছোট ছিলাম, তেমন কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখন প্রতি পদক্ষেপে বাবার অভাব বোধ করি। মা বলে, ‘রক্ত বিক্রি করে হলেও তোদের পড়াব।’ বড় বড় মাটির টিলা সারা দিন বয়ে দিন শেষে সে যখন ব্যথায় কাঁদে, সহ্য করতে পারি না। মনে আছে, স্কুলে পড়ার সময় পরীক্ষা এগিয়ে এলেই সবাই পরীক্ষার টেনশন করত। আর আমার টেনশন হতো টাকা জোগাড় করা নিয়ে। ভাবতাম, পরীক্ষার ফি দিতে পারব তো?
নানুর জমি বিক্রির টাকা থেকে মা কিছুটা ভাগ পেয়েছিল। সেই টাকার সঙ্গে আরও কিছু টাকা ঋণ নিয়ে আমার ভাইকে সিএনজি কিনে দেওয়া হলো। ভেবেছিলাম, এবার হয়তো সুখ আসবে। ২০ জুন এইউডব্লিউতে ভর্তি পরীক্ষা দিই। কিন্তু ২৬ জুন কিস্তির টাকা শোধ করার আগেই গাড়ি চুরি হয়ে যায়। সেদিন মাকে পাগলের মতো চিৎকার করে কাঁদতে দেখেছি।
এইউডব্লিউতে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শুধু আমার নয়, আমাদের পুরো পরিবারের জন্যই আশার আলো। এখন ভাইয়া মাঝেমধ্যে আমাদের এক আত্মীয়র মিনি পিকআপ ভ্যান চালায়। ওই টাকায় ভাইয়ের হাতখরচ হয়ে যায়। ছোট বোনটাকেও সে কিছু টাকা দেয়। আমার এখন একটাই চিন্তা—আমার বোন। আমি যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, আমি চাই না ওকেও এসব বিপদে পড়তে হোক। অদ্বিতীয়া বৃত্তি আমার জন্য একটা ভরসার জায়গা। আশা করি, এখন আর মায়ের কাছে হাতখরচ চাইতে হবে না।