শীতের আগে লেপ–কম্বল সঠিকভাবে পরিষ্কার করবেন যেভাবে

এখন শেষ রাতের দিকে ফ্যান বা এসি বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। ঢাকার বাইরে রাতে ফ্যান না চালালেও হয়। বুঝতেই পারছেন, শীত আগমনী বার্তা পাঠিয়েছে। আর কদিন পরেই বিছানায় জায়গা করে নেবে লেপ ও কম্বল। তাই এ সময় মনে রাখতে হবে, শীতের পোশাক, লেপ, কম্বল বা কাঁথা ব্যবহারের আগে সেসবের বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। বছরের সিংহভাগই এসব থাকে আলমারিতে আবদ্ধ। ফলে সঠিক উপায়ে পরিষ্কার করা না হলে শীতের এসব সঙ্গীই হতে পারে নানা রোগবালাইয়ের কারণ। তাই এসব কীভাবে পরিষ্কার করবেন, কেবল তা নয়, জেনে রাখুন সঠিক উপায়ে পরিষ্কার করার উপায়ও।

মৃণাল সাহা
মডেল: তন্বী। ছবি: প্রথম আলো

লেপের যত্ন

লেপের মূল উপাদান তুলা, তাই পানি দিয়ে ধোয়া কিংবা ড্রাই ওয়াশ সম্ভব নয়। এ কারণে লেপ পরিষ্কারের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো রোদে দেওয়া। উল্টেপাল্টে রোদে দিলে লেপ সহজে পরিষ্কার হয়ে যাবে। গায়ে জমে থাকা অতিরিক্ত ধুলা দূর করতে চাইলে লেপে কিছুক্ষণ বাড়ি দিতে পারেন। আর এটা তো আমরা জানিই, লেপের কভার ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই।

কম্বলের যত্ন

কম্বল তুলায় তৈরি হলে লেপের মতোই যত্ন নিতে হবে। তবে তা উল কিংবা পলিয়েস্টারের তৈরি হলে হালকা ডিটারজেন্ট দিয়ে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন, এরপর ধুয়ে ফেললে কম্বল পরিষ্কার হয়ে যাবে। কম্বল ধোয়ার পর সরাসরি রোদে না দিয়ে ছায়াযুক্ত, বাতাস আছে—এমন জায়গায় শুকাতে দিন। এতে সহজে শুকিয়ে যাবে, দুর্গন্ধ হবে না।

কমফোর্টারের যত্ন

শীত নিবারণের জন্য লেপ-কম্বলের পাশাপাশি কমফোর্টার এখন বেশ জনপ্রিয়। তুলনামূলক হালকা বলে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ঠান্ডা পানিতে হালকা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলুন কমফোর্টার। গরম পানি ব্যবহার করলে কমফোর্টার কুঁচকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ছায়া থাকে, এমন জায়গায় রেখে শুকিয়ে ফেললেই ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে কমফোর্টার।

পোশাকের যত্ন

শীত মানে তো শুধু লেপ-কম্বল নয়, বাহারি গরম পোশাকের মেলাও। একেক ধরনের শীতপোশাকের যত্নে একেক ধরনের ব্যবস্থা। বিশেষ করে শাল বা সোয়েটারজাতীয় পোশাক হালকা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেললেই চলে। সোয়েটারের ক্ষেত্রে সামান্য ভিনেগার ব্যবহার করা যেতে পারে।

উলের কোনো কিছু ধোয়ার সময় আলাদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোন দাগ বা ময়লা লাগলে শ্যাম্পু দিয়ে হালকা ব্লটিং করে তুলে নিন। তবে উলের কাপড় ড্রাই ওয়াশ করা সবচেয়ে ভালো। এতে উলের শেপ সহজে নষ্ট হয় না।

কিন্তু চামড়ার ক্ষেত্রে সরাসরি পানি দিয়ে না ধোয়াই ভালো। বরং বিভিন্ন ধরনের লেদার ক্লিনার পাওয়া যায়, সেসব দিয়ে পরিষ্কার করা উত্তম। ফ্যাকাশে হয়ে গেলে চামড়ার জন্য বিশেষ কিছু কন্ডিশনার পাওয়া যায়, সেসব ব্যবহার করতে পারেন। এতে চামড়ার পোশাক ভালো থাকবে।

সূত্র: গুড হাউসকিপিং

