মাসিক আয় ছিল ২৪ কোটি টাকা, যে কারণে স্বেচ্ছায় অবসরে গেলেন পিউডিপাই

ইউটিউবের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী নির্মাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় পিউডিপাইকে। ২০২০ সাল পর্যন্ত ইউটিউব থেকে তাঁর মাসিক আয় ছিল ১৫ থেকে ২০ লাখ ডলার বা ১৮ থেকে ২৪ কোটি টাকা। তারপর কেন হঠাৎ করে স্বেচ্ছায় অবসরে গেলেন এই সুইডিশ ইউটিউবার? এখন তিনি কোথায় আছেন, কী করছেন?

জিনাত শারমিন
ইউটিউবের ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী নির্মাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় পিউডিপাইকে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

পিউডিপাই যখন ২২ বছরের তরুণ, তখন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার ছিল মাত্র ১২ হাজার। ২৩ বছর বয়সে ছিল ৪ লাখ ২০ হাজার। মাত্র ১ বছরের ব্যবধানে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ মিলিয়নে।

এরপর কেবল আকাশ ছোঁয়ার গল্প। ২৬ বছরে ৩৭ মিলিয়ন, ২৭ বছরে ৪৯ মিলিয়ন, ২০১৯ সালে মাত্র ২৯ বছরে ৭৮ মিলিয়ন আর ৩০ বছরে ১০০ মিলিয়ন বা ১০ কোটি সাবস্ক্রাইবারের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি।

কয়েক বছর ধরে ইন্টারনেট দুনিয়ায় অনেকটাই নিষ্ক্রিয় পিউডিপাই। সুইডিশ এই ইউটিউবারের প্রকৃত নাম ফেলিক্স আর্ভিড উলফ শেলবার্গ। ২০১০ সালে ইউটিউব চ্যানেল খোলেন পিউডিপাই নামে।

পিউডিপাই মূলত গেমিং, মিম রিভিউ ও কমেডি কনটেন্ট তৈরি করে বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বর্তমানে পিউডিপাইয়ের সাবস্ক্রাইবার ১১ কোটি ১০ লাখের বেশি। ইউটিউবের ইতিহাসে তাঁকে অন্যতম প্রভাবশালী নির্মাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়

এখন ‘কিছু না করেই’ মাসে কয়েক কোটি টাকা আয় করছেন পিউডিপাই
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

২০২০ সাল পর্যন্ত ইউটিউব থেকে পিউডিপাইয়ের মাসিক আয় ছিল ১৫ থেকে ২০ লাখ ডলার বা ১৮ থেকে ২৪ কোটি টাকা। অবশ্য এখন ‘কিছু না করেই’ মাসে কয়েক কোটি টাকা আয় করছেন পুরোনো ভিডিও, বিজ্ঞাপনের চুক্তি, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ও কনটেন্ট মেকিং কনসালট্যান্ট হিসেবে।

২০২০ সালের পর থেকে সুইডিশ এই গেমারের জীবন অনেকটাই বদলে গেছে। ইউটিউবিং ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে যা কিছু পাওয়া সম্ভব, তার সবই অর্জনের পর হঠাৎই যেন এসব থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

তবে পিউডিপাইয়ের উত্থান ও ইউটিউব জয় এখনো ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় সাফল্য ও অনুপ্রেরণার গল্পগুলোর একটি।

ব্যক্তিগত জীবন

২০১৯ সালের আগস্টে তিনি ৮ বছরের প্রেমিকা, ইতালীয় তরুণী মারজিয়া বিজোনিনকে বিয়ে করেন, যিনি নিজেও ‘কিউটিপাইমার্জিয়া’ নামে বিউটি ও লাইফস্টাইল ঘরানায় জনপ্রিয় নির্মাতা ছিলেন।

পিউডিপাই ও মারজিয়া সংসার পাতার জন্য সেরা জায়গা হিসেবে বেছে নেন জাপানকে। দেশটির একটি নিভৃত অভিজাত এলাকায় বিলাসবহুল বাড়ি কেনেন এই দম্পতি। যদিও করোনা মহামারির কারণে তাঁরা ২০২২ সালের আগে সেখানে স্থায়ী হতে পারেননি।

বিয়ের পর পিউডিপাই ও মারজিনা দুজনই ইউটিউবে নিজেদের ব্যস্ততা কমান। আর মন দেন ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁদের সন্তানের জন্ম ২০২৩ সালের জুনে। ছেলের জন্মের পর দুজনই ইউটিউবে প্রায় অনিয়মিত হয়ে পড়েন। তবে ইউটিউবে মাঝেমধ্যে পারিবারিক ভিডিওতে দেখা মেলে এই তিনজনের।

আমি জানি কোথায় থামতে হয়। জীবনের একেক পর্যায়ে মানুষের প্রাধান্য বদলে যায়। আমার মনে হয়, আমি যথেষ্ট আয় করেছি। আর এখন আমি সেটা পরিবারের সঙ্গে উপভোগ করতে চাই।
পিউডিপাই, ইউটিউবার

পিউডিপাই তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে মূলত হরর ও অ্যাকশন গেমের ‘লেটস প্লে’ ভিডিও দিতেন। ২০১৩ সালের আগস্টে ইউটিউবের সর্বাধিক সাবস্ক্রাইবড নির্মাতা হয়ে ওঠেন। এই শিরোপা ধরে রাখেন ২০১৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত।

২০১৯ সালে ভারতীয় রেকর্ড লেবেল টি-সিরিজ ও পিউডিপাইয়ের মধ্যে কয়েক মাসব্যাপী প্রকাশ্য তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। কে আগে ১০ কোটি সাবস্ক্রাইবারে পৌঁছাবে, তা দেখার প্রতিযোগিতা।

তত দিনে পিউডিপাই গেমিংয়ের বাইরেও পা বাড়িয়েছিলেন, তাঁর নিয়মিত ‘লেটস প্লে’ আপলোডের পাশাপাশি ভ্লগ, কমেডি স্কেচ, এমনকি মিউজিক ভিডিও-ও প্রকাশ করতেন। কিন্তু ২০২০ সালের দিকে নির্মাতা চরিত্র ও তাঁর কনটেন্ট—দুটিই নতুন মাত্রা পায়।

পিউডিপাইয়ের মোট সম্পদ কত

অল্প বয়সে স্বেচ্ছা অবসরে যাওয়া পিউডিপাইয়ের মোট সম্পদ কত? একসময় বিশ্বের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ইউটিউবার হিসেবে পরিচিত পিউডিপাইয়ের বর্তমান সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ৬০ মিলিয়ন ডলার বা ৭৩৪ কোটি টাকা। স্বেচ্ছা বিরতি নেওয়া ৩৬ বছরের তরুণের জন্য বাকি জীবন পরিবার নিয়ে অনায়াসে পার করার জন্য তা কি যথেষ্ট নয়?

ইউটিউবে পিউডিপাই একটি ছবির ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘আমি সেই গেমার, যে জীবনে সব পাওয়ার পর স্বেচ্ছা অবসরে গিয়ে স্ত্রী, পুত্র আর কুকুরদের নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে নিভৃতে এক জীবন কাটিয়ে দিতে ভালোবাসে।’

সূত্র: অ্যাজ ডটকম

