ঈদের দিন সকালে মাত্র ৩০ মিনিটে নিজেকে তৈরি করার সহজ রুটিন
ঈদের সকালটা শুরুই হয় ব্যস্ততায়। এই ব্যস্ততার ফাঁকেও যদি মাত্র ৩০ মিনিটে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে পুরো দিনটাই হয়ে ওঠে স্বস্তির। চলুন, দেখে নেওয়া যাক ঈদের সকালে ৩০ মিনিটের একটি সহজ ও বাস্তবসম্মত প্রস্তুতির রুটিন।
০–৫ মিনিট: ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হওয়া
ঘুম ভাঙার পর প্রথম কাজ নিজেকে সতেজ করা। মুখ ধুয়ে নিন, দাঁত ব্রাশ করুন। চাইলে ঠান্ডা পানিতে মুখ ধুলে চোখের ক্লান্তি দ্রুত কেটে যায়। এই ছোট ধাপটাই পুরো দিনের শক্তিটা ঠিক করে দেয়।
৫–১৫ মিনিট: দ্রুত গোসল
ঈদের সকালে গোসল একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খুব বেশি সময় না নিয়ে দ্রুত গোসল সেরে ফেলুন। একটু ফ্রেশ সুগন্ধি সাবান বা বডি ওয়াশ ব্যবহার করলে নিজেকে আরও সতেজ লাগবে।
১৫–২০ মিনিট: স্কিন ও বেসিক গ্রুমিং
এ সময় বেশি কিছু করার দরকার নেই, শুধু মৌলিক বিষয়গুলো ঠিক করুন—
হালকা ময়েশ্চারাইজার
সানস্ক্রিন
চুল আঁচড়ে নেওয়া বা হালকা সেট করা
পুরুষদের জন্য ট্রিম বা শেভ (আগের রাতে করে রাখাই ভালো)
মেয়েরা চাইলে খুব হালকা মেকআপ—বিবি ক্রিম, লিপ বাম, কাজল—এইটুকুই যথেষ্ট
২০–২৫ মিনিট: পোশাক পরা
ঈদের আগের রাতেই পোশাক ঠিক করে রাখলে এই ধাপে সময় বাঁচে। পরিষ্কার, ইস্ত্রি করা পোশাক পরুন। নতুন জামার সেই আলাদা আনন্দটাই দিনটাকে আরও বিশেষ করে তোলে।
২৫–৩০ মিনিট: ফাইনাল টাচ
শেষ ৫ মিনিটে ছোট ছোট কিছু কাজ—
হালকা পারফিউম বা আতর ব্যবহার
ঘড়ি, চশমা বা প্রয়োজনীয় অনুষজ্ঞ গুছিয়ে নেওয়া
পকেটে রুমাল, ফোন, ওয়ালেট ঠিক আছে কি না, দেখে নেওয়া
সব শেষে আয়নায় একবার নিজেকে দেখে নিন—ব্যস, আপনি প্রস্তুত
ছোট টিপস, বড় কাজে লাগবে
আগের রাতে সব গুছিয়ে রাখুন (পোশাক, জুতা, অনুষজ্ঞ)
খুব বেশি নতুন কিছু পরীক্ষা–নিরীক্ষা না করাই ভালো
সময় কম হলেও নিজের স্বস্তিটা সবচেয়ে জরুরি
ঈদের সকালটা আদতে নিখুঁত হওয়ার জন্য নয়, সুন্দরভাবে শুরু করার জন্য। একটু পরিকল্পনা থাকলে মাত্র ৩০ মিনিটেই নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব। আর তখন বাকি দিনটা আপনি কাটাতে পারবেন একদম নিশ্চিন্তে, আনন্দে।