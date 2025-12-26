জেনে নিন ঢাকার কোন পারলারে বউসাজে কেমন খরচ পড়বে

জেনে নিন ঢাকার কোন পারলারে বউসাজে কেমন খরচ পড়বে
শীতের শুরু থেকে বসন্ত—এই সময়টুকু আমাদের দেশে বিয়ের মৌসুম। বিয়ের তারিখ ঠিক হওয়ার পর থেকেই কনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চিন্তার এক কারণ হয়ে ওঠে বিয়ের সাজ। এ সময় ঢাকার প্রথম সারির বিউটি পারলারগুলো কনের চাহিদা ও বাজেটের কথা মাথায় রেখে সাজিয়েছে তাদের ব্রাইডাল প্যাকেজ। চলুন জেনে নেওয়া যাক ঢাকার ৮টি জনপ্রিয় বিউটি পারলারের ব্রাইডাল প্যাকেজ ও দরদামের বিস্তারিত।
১. পারসোনা
পারসোনায় মোট পাঁচ ধরনের ব্রাইডাল প্যাকেজ রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন প্যাকেজটির মূল্য ১৭ হাজার ২৫০ টাকা, যার নাম এক্সক্লুসিভ ব্রাইডাল প্যাকেজ। মাঝামাঝি রেঞ্জের জমকালো ব্রাইডাল প্যাকেজ পাওয়া যাচ্ছে ২০ হাজার ৭০০ টাকায়। এই প্যাকেজে কনের হেয়ারস্টাইল হিসেবে নির্ধারিত থাকে শুধু খোঁপা; চুলের জন্য এই প্যাকজে অন্য কোনো অপশন নেই। পারসোনার সবচেয়ে প্রিমিয়াম ব্রাইডাল প্যাকেজ পাওয়া যাচ্ছে ২৩ হাজার টাকায়, যেখানে মেকআপের পাশাপাশি হেয়ার এক্সটেনশন ও নেইল এক্সটেনশনও অন্তর্ভুক্ত থাকে।
২. অরা বিউটি লাউঞ্জ
অরা বিউটি লাউঞ্জে রয়েছে তিন ধরনের ব্রাইডাল প্যাকেজ, যার শুরু ১১ হাজার টাকা থেকে। এ ছাড়া আছে তাদের ১৪ হাজার টাকা ও ১৬ হাজার টাকার ব্রাইডাল মেকআপ, যা তাদের প্রিমিয়াম ব্রাইডাল মেকআপ নামে পরিচিত। বিয়ের মৌসুম উপলক্ষে অরা বিউটি লাউঞ্জে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত একটি বিশেষ অফার চলছে। ১৬ হাজার টাকার প্যাকেজে কনের সঙ্গে আসা একজন পেয়ে যাবেন বিয়ের কমপ্লিমেন্টারি পার্টি মেকআপ আর ১৪ হাজার টাকার প্যাকেজে কমপ্লিমেন্টারি ব্রাইডাল ফেসিয়াল দেওয়া হচ্ছে। অফারটি পেতে জানুয়ারির মধ্যেই বুকিং দিতে হবে।
৩. জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার
দেশের খ্যাতনামা মেকআপশিল্পীদের মধ্যে জাহিদ খানের নাম বেশ ওপরের সারিতেই থাকে। তাঁর ব্রাইডাল মেকওভার স্টুডিও জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারে রয়েছে কেবল দুটি এক্সক্লুসিভ প্যাকেজ—৩৫ হাজার ও ৪০ হাজার টাকা। দুই ক্ষেত্রেই মেকআপ করেন জাহিদ খান নিজেই। ৩৫ হাজার টাকার প্যাকেজে তিনি শুধু কনের ফেস মেকআপ করে থাকেন, আর হেয়ার, বিয়ের শাড়ি ড্রেপিংসহ অন্যান্য কাজ করে তার ইন-হাউস টিম। ৪০ হাজার টাকার প্যাকেজে জাহিদ খান নিজে মেকআপ ও হেয়ারস্টাইল করার পাশাপাশি কনের সম্পূর্ণ সাজ তত্ত্বাবধান করেন। ৪০ হাজার টাকার প্যাকেজে আই লেন্স, ফ্লাওয়ার বান বা হেয়ার এক্সটেনশনসহ একটি স্বতন্ত্র সিগনেচার ব্রাইডাল লুক দেওয়া হয়ে থাকে।
৪. লিয়া’স বিউটি বক্স
লিয়া’স বিউটি বক্সে কনের সাজের জন্য রয়েছে ১৫ হাজার, ১৭ হাজার ও ২০ হাজার টাকার মোট তিনটি প্যাকেজ। এর মধ্যে ২০ হাজার টাকার প্যাকেজে আই লেন্স ও হেয়ার এক্সটেনশন অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া পারলারের স্বত্বাধিকারী ও পরিচিত মেকআপ আর্টিস্ট লিয়া নাজ আহমেদের কাছে সাজতে খরচ পড়বে ২৫ হাজার ও ৩০ হাজার টাকা। এর মধ্যে ৩০ হাজার টাকার প্যাকেজটি তাদের প্রিমিয়াম ব্রাইডাল প্যাকেজ, যেখানে কনের ত্বকের পরিচর্যায় ফেসিয়াল থেকে শুরু করে চোখের লেন্স, হেয়ার ও নেইল এক্সটেনশন—সবই অন্তর্ভুক্ত থাকে।
৫. গালা মেকওভার স্টুডিও ও স্যালন
গালা মেকওভার স্টুডিও ও স্যালনে ১৫ হাজার টাকার ব্রাইডাল প্যাকেজে মূলত আক্দ, হলুদ বা এনগেজমেন্টের মতো হালকা সাজের লুক দেওয়া হয়। ১৮ হাজার টাকার প্যাকেজে কনের জন্য থাকে বেশ জাঁকজমক বিয়ের সাজ। গালার স্বত্বাধিকারী নাভিন আহমেদের কাছে সাজলে এক্সক্লুসিভ গ্ল্যামার ব্রাইডাল মেকআপ প্যাকেজের মূল্য পরবে ৪০ হাজার টাকা, যেখানে কমপ্লিমেন্টারি হেয়ার এক্সটেনশন, ল্যাশ, গ্লু-অন নেইলসহ সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম সার্ভিস দেওয়া হয়।
৬.রেড বিউটি স্যালন
রেড বিউটি স্যালনে মোট পাঁচটি ব্রাইডাল প্যাকেজ রয়েছে, যার মূল্য ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা। তবে তাদের সব প্যাকেজেই নেইল এক্সটেনশন, ফেসিয়াল ও নকল নখের সেট থাকে। ১০ হাজার টাকার প্যাকেজটি তাদের সর্বনিম্ন প্যাকেজ, এরপর রয়েছে ১২ হাজার টাকার প্যাকেজ, যাতে ব্রাইডাল মেহেদি ও চোখের ল্যাশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ১৫ হাজার ৫০০ টাকার প্যাকেজে সাজের পাশাপাশি কনে বিনা মূল্যেই পেয়ে যাবেন পছন্দ অনুযায়ী জমকালো ব্রাইডাল মেহেদি অথবা কনের সঙ্গে আসা কারও জন্য পার্টি মেকআপ। ১৮ হাজার টাকার প্যাকেজে গ্লোয়িং ফেস ক্লিন ফেসিয়াল করানো হয়। আর সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকার প্যাকেজে কনের সঙ্গে আসা একজনের জন্য কমপ্লিমেন্টারি পার্টি মেকআপ ও গর্জিয়াস ব্রাইডাল মেহেদি দেওয়া হয়।
৭. পিয়া’স বিউটি এসেন্সিয়ালস
পিয়া’স বিউটি এসেন্সিয়ালসে রয়েছে মোট তিনটি ব্রাইডাল প্যাকেজ। এখানে নিয়মিত মেকআপশিল্পীদের কাছ থেকে সাজতেও খরচ হবে ১৫ হাজার টাকা। একটু অভিজ্ঞ শিল্পীর কাছে সাজতে চাইলে ১৮ হাজার টাকা খরচ হবে। এই প্যাকেজে ব্যবহার করা হবে বিভিন্ন নামীদামি ব্র্যান্ডের মেকআপসামগ্রী। পারলারের স্বত্বাধিকারী ফেরদৌসী জামান পিয়া নিজেও ব্রাইডাল মেকআপ করে থাকেন। ৩০ হাজার টাকার সেই প্রিমিয়াম প্যাকেজে নেইল, হেয়ার, লেন্সসহ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত থাকে। ব্রাইডাল স্লট বুক করতে পিয়া’স বিউটি এসেন্সিয়ালসে যোগাযোগ করতে হবে ১৫ থেকে ২০ দিন আগে।
৮. লুসেরো বাই ইসরাত
লুসেরো বাই ইসরাতে কনের সাজের জন্য পেয়ে যাবেন মোট পাঁচটি ব্রাইডাল প্যাকেজ। ইন-হাউস আর্টিস্টদের মাধ্যমে ১০ হাজার ও ১২ হাজার টাকার দুটি প্যাকেজ নিতে পারেন কনেরা। এ ছাড়া লুসেরো বাই ইসরাতের স্বত্বাধিকারী ইসরাত নিজেই ১৫ হাজার, ১৮ হাজার ও ২২ হাজার টাকার ৩টি প্যাকেজে কনেদের সাজিয়ে থাকেন। ১৫ হাজার টাকার প্যাকেজে কনের চুলের জন্য নির্দিষ্ট থাকে খোঁপা। ১৮ হাজার ও ২২ হাজার টাকার প্যাকেজে হেয়ার এক্সটেনশন বা জমকালো হেয়ারডাই ও ওয়াটারপ্রুফ বেজ দেওয়া হয়। ২২ হাজার টাকার প্যাকেজে গ্ল্যাম ব্রাইডাল মেকওভারের পাশাপাশি থাকে গ্লো ফেসিয়াল, ম্যানিকিওর-পেডিকিওর আর আই লেন্সও।