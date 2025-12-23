রূপচর্চা

শীতে ত্বক ভালো রাখবে এই দুই উপকরণ

অ্যালোভেরা সহজলভ্য প্রাকৃতিক উপাদান। বছরজুড়েই ত্বককে আর্দ্র রাখতে কাজে আসে অ্যালোভেরার নির্যাস। পাশাপাশি কোকোয়া বাটারের মতো উপকরণ শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় দারুণ উপকারী, যখন ত্বক হারায় সজীবতা। এই দুই উপকরণ ত্বকের কাজে আসে নানাভাবেই।

রাফিয়া আলম
মডেল: অ্যাঞ্জেলা, পোশাক: ক্লাব হাউস, সাজ: পারসোনা, ছবি: সুমন ইউসুফ

আর্দ্রতা চাই বছরজুড়ে

শীত মৌসুমে তো বটেই, সারা বছরই ত্বকের চাই আর্দ্রতা। অ্যালোভেরার নির্যাস ত্বককে গভীরভাবে আর্দ্র করে। এর সুবিধা হলো, আর্দ্রতা দিলেও এতে কোনো তেলতেলে ভাব হয় না। ত্বক দেখায় প্রাণবন্ত অস্বস্তিকর তেলতেলে অনুভূতি ছাড়া। আর দীর্ঘ সময় ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে কোকোয়া বাটার। উপাদানটি রুক্ষ ও শুষ্ক ত্বককে নরম, কোমল ও মসৃণ করে তুলতে সহায়তা করে। ফেটে যাওয়া ত্বককে সজীব রাখতে সহায়তা করে কোকোয়া বাটার।

ভাবনা যখন বয়সের ছাপ

ত্বককে আর্দ্র রাখতে পারলে কোঁচকানো ভাব কম হয়। ফলে বয়সের চেয়ে বয়স্ক দেখানোর ঝুঁকি কমে। রেড বিউটি স্যালনের স্বত্বাধিকারী ও রূপবিশেষজ্ঞ আফরোজা পারভীন বলেন, ‘অ্যালোভেরার একটি চমৎকার গুণ হলো, এটি ত্বকের ভেতরের প্রদাহ কমায়। অন্যদিকে কোকোয়া বাটার ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই ত্বকের বয়সজনিত সমস্যাগুলো কম হয়। ত্বক ঝুলে পড়ার প্রবণতা কমে।’

রুক্ষ পরিবেশে বাড়তি সুরক্ষা

শীতের রোদ আরামদায়ক। আপাতদৃষ্টে শীতের রোদকে কোমল মনে হলেও এই রোদে ত্বক পুড়ে যেতে পারে। ত্বকের রোদে পোড়া ভাব কমাতে অ্যালোভেরা বেশ কাজে আসে। অন্যদিকে শীতের রুক্ষ পরিবেশে ত্বককে সুরক্ষিত রাখতে কাজে দেয় কোকোয়া বাটার।

শীতের রুক্ষ পরিবেশে ত্বককে সুরক্ষিত রাখতে কাজে দেয় কোকোয়া বাটার
মডেল: অ্যাঞ্জেলা, পোশাক: ক্লাব হাউস, সাজ: পারসোনা, ছবি: সুমন ইউসুফ

ত্বকের আরও দাগছোপে

ব্রণের দাগ ও ত্বকের ছোটখাটো দাগছোপ কমাতে সাহায্য করে অ্যালোভেরার নির্যাস। শীতের প্রভাবে কারও কারও ত্বক লালচে হয়ে পড়ে। এই সমস্যা কমাতেও অ্যালোভেরা দারুণ কাজে আসে। কোকোয়া বাটার ত্বকের ক্ষত কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। কারও কারও ত্বকে ফাটা দাগ দেখা যায় (স্ট্রেচ মার্ক)। এমন দাগ কমাতেও সাহায্য করে কোকোয়া বাটার।

ত্বকের বিশেষ যত্নে অ্যালোভেরা

ত্বকের রোদে পোড়া ভাব কমাতে অ্যালোভেরা বেশ কাজে আসে
মডেল: অ্যাঞ্জেলা, পোশাক: ক্লাব হাউস, সাজ: পারসোনা, ছবি: সুমন ইউসুফ

সংবেদনশীল ত্বকে আপনি চাইলেই যেকোনো উপাদান প্রয়োগ করতে পারবেন না। কারণ, কোনো উপাদান প্রয়োগের পরপরই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে। তবে এ ধরনের ত্বকে অ্যালোভেরার নির্যাস প্রয়োগ করা যায় সহজে। অ্যালোভেরার নির্যাস এমন ত্বককেও সজীব রাখে। ত্বকে নানা কারণে চুলকানি বা জ্বালাপোড়া হতে পারে। অ্যালোভেরার নির্যাস আপনার ত্বকের এসব কষ্টকর অনুভূতিকে প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে। আফরোজা পারভীন জানালেন, তবে অবশ্যই মনে রাখবেন, নির্দিষ্ট কোনো রোগের কারণে এ ধরনের সমস্যা

হয়ে থাকলে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানেই সেটির চিকিৎসা করাতে হবে। অ্যালোভেরার নির্যাস চুলকানি উপশম করতে পারে, কিন্তু কোনো রোগের কারণে চুলকানি হয়ে থাকলে সেই রোগ নির্মূল করতে পারে না।

