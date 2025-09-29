রূপচর্চা

তিসি দিয়ে কীভাবে বানাবেন প্রাকৃতিক বোটক্স জেল, যা ত্বকে আনবে তারুণ্য

ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসিকে বলা হয় ‘প্রাকৃতিক বোটক্স’। এটি ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে টান টান ও তারুণ্যদীপ্ত রাখে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক কুঁচকে যায়, বলিরেখা পড়ে, শুষ্ক হয়ে পড়ে কিংবা ব্রণের মতো সমস্যা দূর করতে অনেকেই ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বোটক্স ইনজেকশনের শরণাপন্ন হন। কিন্তু ঘরে তৈরি তিসির বোটক্স জেল একেবারেই ভিন্ন, এতে নেই কোনো কেমিক্যাল বা সুচের যন্ত্রণা। তিসিতে আছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রদাহনাশক উপাদান এবং এর গঠন প্রাকৃতিকভাবেই জেল–জাতীয়। ফলে তিসি ত্বককে আর্দ্র রাখে, বলিরেখা হালকা করে এবং ব্রণ কমাতে সাহায্য করে। তিসি দিয়ে সহজেই বোটক্স বানানোর উপায় জেনে রাখুন।

জাকারিয়া সুমন
ঘরে তৈরি তিসির বোটক্স জেলে নেই কোনো কেমিক্যাল বা সুচের যন্ত্রণাছবি: আনস্প্ল্যাশ

বোটক্স বানাবেন যেভাবে

  • ১-২ কাপ পানিতে ২ চা চামচ তিসি নিন।

  • ১৫ মিনিট জ্বাল দিন।

  • মিশ্রণটি ভালোভাবে ছেঁকে নিন।

  • মসৃণ জেলটি একটি পরিষ্কার বাটিতে রাখুন।

  • মুখে লাগানোর আগে জেলটি ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ঠান্ডা হতে দিন।

ব্যবহার করবেন যেভাবে

  • প্রথমে ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করুন, যাতে ময়লা ও তেল দূর হয় এবং জেলটি সহজে শোষিত হয়।

  • জেলটি পুরো মুখে লাগিয়ে নিন। গলায়ও লাগাতে পারেন।

  • ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন, যাতে ত্বকে টান টান হয়ে আসে এবং ত্বককে আর্দ্র রাখে।

  • ১৫-২০ মিনিট পর দেখবেন, ত্বক ফেসমাস্কের মতো টান টান হয়ে গেছে। তখন হালকা গরম পানি দিয়ে ধীরেসুস্থে ধুয়ে ফেলুন এবং মুখ মুছে নিন।

আরও পড়ুন

বোটক্স আসলে কী? এই ইনজেকশন কতটা নিরাপদ?

সপ্তাহে কতবার ব্যবহার করা যায়

সপ্তাহে ২-৩ বার এই জেল ব্যবহার করলে চোখে পড়ার মতো টান টান ভাব ও তারুণ্যদীপ্ত উজ্জ্বলতা পাবেন।

তিসি দিয়ে বানানো বোটক্স জেল ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট ফ্রিজে রেখে দিলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়
ছবি: আনস্প্ল্যাশ

সংরক্ষণ করা যাবে কি

হ্যাঁ, সংরক্ষণ করা যাবে। ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট জেল ফ্রিজে রেখে দিন এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন।

সূত্র: এমএসএন

আরও পড়ুন

ঘরেই বানান ভাইরাল রাইস পেপার মাস্ক, ত্বক হবে ঝকঝকে–সতেজ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রূপচর্চা থেকে আরও পড়ুন