পড়ালেখা, থাকা–খাওয়ায় কোথায় কেমন খরচ, দেখুন ১০ দেশের তথ্য (প্রথম পর্ব)

বিদেশে পড়ালেখার সুযোগ যেমন বেড়েছে, তেমনি বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে বেড়েছে পড়ালেখা ও জীবনযাত্রার খরচ। বিভিন্ন দেশের খরচের একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে থাকল।

জাহিদ হোসাইন খান
দেশের বহু শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে যেতে চানছবি: প্রথম আলো

১. যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে পড়ালেখার খরচ অনেকাংশেই কোন অঙ্গরাজ্য, কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কোন প্রোগ্রাম—এসবের ওপর নির্ভর করে। খরচ কোথাও অনেক বেশি, কোথাও তুলনামূলক কম। ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস, বোস্টনের শিক্ষার্থী আরিয়ান রায়ার মতে, বছরে টিউশন ফি ২০ থেকে ৬০ হাজার ডলারও হতে পারে (প্রায় ২৪-৭৩ লাখ টাকা)। বিজ্ঞানে পড়ার খরচ বেশি, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানে তুলনামূলক কম। যুক্তরাষ্ট্রে একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রার খরচ মাসে দেড় থেকে সাড়ে ৩ হাজার ডলার (১ লাখ ৮২ হাজার থেকে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা)। লস অ্যাঞ্জেলেস, নিউইয়র্ক, সান ফ্রান্সিসকো এবং বোস্টনের মতো শহরগুলো আরও ব্যয়বহুল।

২. অস্ট্রেলিয়া

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে যদি পড়তে চান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে খরচ পড়বে বছরে ২০ থেকে ৩০ হাজার ডলার (প্রায় ২৪-৪২ লাখ টাকা)। কলা বা সামাজিকে পড়ার খরচ সেই তুলনায় কম। ইউনিভার্সিটি অব অ্যাডিলেডে মাস্টার্স করছেন নাফিসা নাজীন। জানালেন, এমবিএর খরচ কিছুটা বেশি। অস্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ন বা সিডনির মতো জায়গায় থাকা-খাওয়ার পেছনে মাসে ৫ হাজার ডলার (প্রায় ৬ লাখ টাকা) লেগে যায়। অন্যান্য শহরেও অন্তত ৩ হাজার ডলার (প্রায় ৩ লাখ ৬৪ হাজার টাকা)।

৩. জাপান

জাপানের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রথম বর্ষে লাগে ৮ লাখ ২০ হাজার ইয়েন (৬ লাখ ৭০ হাজার টাকার বেশি)। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ লাখ ৩০ হাজার ইয়েন (৭ লাখ ৬০ হাজার টাকার বেশি)। প্রাইভেটে ১১ লাখ ইয়েন (প্রায় ৯ লাখ টাকা)। কিউশু বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রাশেদুল ইসলাম জানালেন, পড়ালেখার খরচ তুলনামূলক কম হলেও দেশটির জীবনযাত্রার ব্যয় একটু বেশি। একজনের থাকা-খাওয়াতেই চলে যায় অন্তত ১ লাখ ইয়েন (৮০ হাজার টাকার বেশি)। তবে ন্যাশনাল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাস্টার্স ও পিএইচডিতে টিউশন ফি মওকুফের সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে ২৮ ঘণ্টা খণ্ডকালীন কাজ করতে পারেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমিটরিতে থাকা, সাশ্রয়ী মূল্যের দোকান থেকে বাজার করা এবং গণপরিবহনে স্টুডেন্ট পাস ব্যবহার করে খরচ অনেকাংশে কমিয়ে আনা যায়।

ভাষা জানা থাকলে জাপানে কাজ পাওয়া তুলনামূলক সহজ
ছবি: পেক্সেলস

৪. চীন

স্নাতক পর্যায়ে টিউশন ফি বছরে ২ হাজার ৭৫০ ডলার (৩ লাখ ৩৪ হাজার টাকার বেশি)। স্নাতকোত্তরে ৩ হাজার ৪০০ ডলার (৪ লাখ ১৩ হাজার টাকার বেশি)। জিয়াংনান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসিতে মাস্টার্সপড়ুয়া সাবরিনা সুলতানা বলেন, ‘বেইজিং, সাংহাইয়ের মতো বড় শহরে খরচ বেশি। হোস্টেল খরচ পড়বে মাসে ৭০০-৯০০ ডলার (৮৫ হাজার থেকে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা)।’ চীনের সরকারি বৃত্তি পেলে পড়ালেখা, থাকা-খাওয়া অনেকাংশে সহজ হয়ে যায়।

৫. রাশিয়া

রাশিয়ার ফার ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিভার্সিটিতে পড়েন দিল ওয়ার আলম। তিনি জানালেন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে পড়াশোনার খরচ বছরে ৪ থেকে ৭ হাজার ডলার (প্রায় ৪ লাখ ৮৬ হাজার থেকে সাড়ে ৮ লাখ টাকা)। আর্টসে ২ থেকে ৫ হাজার ডলার (প্রায় আড়াই লাখ থেকে ৬ লাখ টাকা)। মস্কো বা সেন্ট পিটার্সবার্গে জীবনযাত্রার খরচ বছরে ৬ থেকে ১০ হাজার ডলার (৭ লাখ ৩০ হাজার থেকে ১২ লাখ টাকা)। ছোট শহরেও খরচ ৪ হাজার ডলারের কম নয়।

৬. নেদারল্যান্ডস

নেদারল্যান্ডসে স্নাতক প্রোগ্রামগুলোয় খরচ বছরে ৯ থেকে সাড়ে ১৬ হাজার ডলার (প্রায় ১১ লাখ থেকে ২০ লাখ টাকা)। ইনহল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সে পড়েন বাংলাদেশের এমদাদুল হাসান। তিনি জানালেন, মাস্টার্স প্রোগ্রামের বার্ষিক টিউশন ফি ১০-২৫ হাজার ডলার (প্রায় ১২-৩০ লাখ টাকা)। এমবিএ ও অন্যান্য প্রফেশনাল প্রোগ্রামের খরচ আরও বেশি। পড়ালেখার বাইরেও একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মাসে অন্তত ১ হাজার ডলার (প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা) খরচ থাকে।

৭. সুইডেন

সুইডেনের ইউনিভার্সিটি অব গোথেনবার্গের শিক্ষার্থী প্রিয়ঙ্কর সৈয়দ বলেন, ইউরোপের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাচেলর ও মাস্টার্স পর্যায়ে টিউশন ফি বছরে ৮০ হাজার থেকে ২ লাখ ৯৫ হাজার সুইডিশ ক্রোনা (প্রায় ৯-৩৩ লাখ টাকা), যা প্রোগ্রাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভর করে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে (স্টেম) পড়ার খরচ বেশি। আর্টস বা মানবিকে কম।

যুক্তরাজ্যে পড়ার খরচ তুলনামূলক অনেক বেশি
ছবি: পেক্সেলস

৮. যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যে পড়ার খরচ তুলনামূলক অনেক বেশি। ইউনিভার্সিটি অব গ্রেটার ম্যানচেস্টারে (বোল্টন) পিএইচডি করছেন সাবরীনা সাফিন। তিনি বললেন, ‘ব্যাচেলর করতে বছরে ১২ থেকে ২৫ হাজার পাউন্ড (২০-৪০ লাখ টাকা) খরচ হতে পারে। ১-২ বছরের মাস্টার্সেরও খরচ অন্তত ১৭ লাখ টাকা। লন্ডনের মতো শহরে জীবনযাত্রার খরচ বেশি। বছরে ১১ থেকে ১৭ হাজার পাউন্ড (১৮-২৮ লাখ টাকা)। এডিনবার্গ, হার্টফোর্ডশায়ার, বার্মিংহামের মতো ছোট শহরে খরচ কম। 

৯. কানাডা

কানাডায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসংক্রান্ত বিষয়ে পড়ার খরচ বেশি। বছরে ৩৬-৭৩ লাখ টাকা। মাস্টার্স বা এমবিএ করতে গেলেও বছরে ৩০ থেকে ৬০ লাখ টাকা খরচ পড়ে যাবে। ইউনিভার্সিটি অব রেগিনার শিক্ষার্থী তৌহিদুল আলম জানালেন, মানবিক বা কলা অনুষদে পড়ালেখার খরচ একটু কম। তা-ও অন্তত বছরে ১৪ লাখ টাকার বেশি। টরন্টো বা ভাঙ্কুভারে জীবনযাত্রার খরচ বেশি, বছরে ১৫-১৮ হাজার ডলার (১৮-২২ লাখ টাকা)। অন্য শহরে খরচ কিছুটা কম। তবে কানাডায় শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা ক্যাম্পাসের বাইরে কাজ করতে পারেন। আংশিক বৃত্তি পেলে আর খণ্ডকালীন চাকরি করলে খরচের অনেকটাই উঠে আসে।

হাঙ্গেরির বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ তুলনামূলক কম
ছবি: পেক্সেলস

১০. হাঙ্গেরি

ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনার হাঙ্গেরিতে পড়ার খরচ তুলনামূলক কম। বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটি অব ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেসের শিক্ষার্থী শেখ মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘ব্যাচেলরে বার্ষিক টিউশন ফি সাধারণত ২৭৫০-৬০৫০ ডলার (৩ লাখ ৩৪ হাজার থেকে ৭ লাখ ৩৬ হাজার টাকা)। মেডিসিন এবং দন্তচিকিৎসার মতো প্রোগ্রামে পড়ার খরচ বেশি। মাস্টার্সে টিউশন ফি বছরে ৩-৭ হাজার ডলার (৩ লাখ ৩৪ হাজার থেকে সাড়ে ৮ লাখ টাকা)। অনেক সময় প্রথম দিকে আবেদন করলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ‘আর্লি বার্ড ডিসকাউন্ট’ দেয়, সে ক্ষেত্রে প্রথম সেমিস্টারে কিছুটা সাশ্রয় হয়। হাঙ্গেরিতে আরেকটি বড় সুবিধা হলো সম্পূর্ণ টিউশন ফি একসঙ্গে না দিয়ে কিস্তিতে দেওয়া যায়। দেশটিতে জীবনযাত্রার খরচ ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় সাশ্রয়ী। একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর মাসে লাগে ৫০০ থেকে ৮২৫ ডলার (৬০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা)। বুদাপেস্টের মতো বড় শহরে খরচ কিছুটা বেশি হতে পারে।

