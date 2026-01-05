২০২৬ সালে যে ৫ ট্রেন্ড দেখা যাবে বিশ্ব ফ্যাশনে

যদি আপনার নতুন বছরের সংকল্প হয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনটি পোশাক বারবার পরা বন্ধ করা আর নিজের স্টাইলের দিকে একটু মনোযোগী হওয়া, তবে আপনি একদম ঠিক জায়গামতো এসেছেন। কী শৈত্যপ্রবাহ, কী গ্রীষ্মের দাবদাহ—ফ্যাশনের কোনো ছুটি নেই। কেননা নিজেকে ফ্যাশনেবল দেখানোর জন্য প্রয়োজন কেবল একটি ছুতার। ২০২৬ সালের ফ্যাশন ক্যালেন্ডার কেমন হবে, চট করে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।
শীতে আবারও ট্রেন্ডে উঠে এসেছে হাই ফ্যাশনে অন্যতম অনুষঙ্গ ট্রেঞ্চ কোট, বেশির ভাগই চিরচেনা হালকা বেজ রঙে। তবে কিছু ফ্যাশন হাউস ভেতরের উজ্জ্বল আস্তরণ, ভিন্ন কাপড় ও রং ব্যবহার করে নতুনত্ব এনেছে। ট্রেঞ্চ কোট কখনোই ‘আউট অব ফ্যাশন’ হয় না। তাই মাঝারি দৈর্ঘ্যের একটা ভালো ট্রেঞ্চ কোটে বিনিয়োগ করলে ঠকবেন না। নিশ্চিতভাবেই অনেকবার পরার সুযোগ পাবেন। পারবেন যেকোনো পোশাকের ওপর চাপিয়ে নিতে। তাতে আপনার লুকটাই আমূল বদলে যাবে।
চলতি বছরের শুরুতেই লন্ডন, প্যারিস, মিলান ও নিউইয়র্কের মতো ফ্যাশন-সিটিগুলোয় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন শোয়ে নামকরা ব্র্যান্ডগুলো আসন্ন বসন্ত/গ্রীষ্ম মৌসুমের জন্য তাদের ডিজাইন দেখিয়েছে।
আমরা সাধারণত বসন্তের ফ্যাশন বলতে ছোট ফুলেল নকশা (ডিটজি ফ্লোরাল) আর শান্ত প্যাস্টেল রঙের কথা ভাবি। কিন্তু এ মৌসুমের র্যাম্পগুলোয় ছিল গাঢ় ও স্পষ্ট ব্লক কালারের আধিপত্য।
লুই ভুতোঁ, গুচি, শ্যানেল, লোয়ে, ব্যালেন্সিয়াগা, ডিওর ও ফেন্ডির মতো বড় ফ্যাশন হাউসগুলোর ক্যাটওয়াকে হলুদ, লাল, সবুজসহ উজ্জ্বল রংধনু রঙের ছড়াছড়ি ছিল। কোথাও কোথাও নাটকীয় প্রভাব আনতে একাধিক রং একসঙ্গে মেলাতে দেখা গেছে।
বেলজিয়ান ডিজাইনার মেরিল রগের শোয়েও চোখধাঁধানো ইলেকট্রিক নীল রঙের পোশাক নজর কেড়েছে। ফুলেল আর অ্যানিমেল প্রিন্টকে পেছনে ফেলে ট্রেন্ডে আছে চেক আর ইংরেজি ‘ভি’ শেপের জিগজ্যাগ শেভরন প্রিন্ট। পাশাপাশি জ্যামিতিক আর ত্রিমাত্রিক প্রিন্টও উঠে এসেছে ট্রেন্ডে।
২০২৫ সালের ট্রেন্ড ছিল ‘কোয়াইট লাক্সারি’ বা ‘নীরব বিলাসিতা’। সেখানে আভিজাত্য ও সরলতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। মিনিমাল নকশায় একরঙা মানসম্মত কাপড়ের ক্ল্যাসিক পোশাক; যেসব বারবার পরা যায়, সেসব দাপটের সঙ্গে ছিল।
এবার মনে হচ্ছে মিনিমালিজম আর টেকসই ফ্যাশনে হাঁপিয়ে উঠেছে হাই ফ্যাশন। ফ্যাশনের দুনিয়া এখন মিনিমালিজমকে ২০২৫ সালে ফেলে আসতে প্রস্তুত। সেই নান্দনিকতা ছেড়ে ‘লাউড লাক্সারি’র নতুন যুগে প্রবেশ করতে চলেছে ফ্যাশন। আসন্ন মৌসুমের শোগুলোয় ম্যাক্সিমালিজম ছিল স্পষ্ট থিম—ঢিলেঢালা গাউন ও স্কার্ট, বিলাসবহুল কাপড় এবং ভারী গয়নার দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো।
এই লুকটি পেতে হলে আপনার ওয়ার্ডরোবের সবচেয়ে সাহসী, কমলার মতো টকটকে রঙের নজরকাড়া পোশাকগুলো বের করুন। ২০২৬ সালই সেসব পরার সেরা সময়।
ফ্যাশনের ধারায় আমাদের চারপাশের বিশ্ব পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখা যায়। কিছু ট্রেন্ড বিশ্লেষকের মতে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণেই ঝালর, লেইস, চুমকি, পুঁতি, ফ্রিঞ্জ, ট্যাসেল বা অলংকরণযুক্ত পোশাক ও অ্যাকসেসরির ব্যবহার বেড়েছে।
অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের সময় সাহসী ও নজরকাড়া নকশার ইনভেস্টমেন্ট পিসগুলোই সাধারণ পোশাকে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করার সহজ উপায় হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে পোশাকে যোগ হয়েছে ইচ্ছামতো কুচি। ফ্রিল বা কুচির গাউন, স্কার্ট, টপ রয়েছে ট্রেন্ডে। শাড়ির পাড়, কামিজে বা ব্লাউজের হাতায়—সবখানেই দেখা যাবে কুচির বাহার। ২০২৬ সালে পোশাকে কুচির জয়জয়কার দেখা যাবে।
ব্রিটিশ ফ্যাশন ডিজাইনার স্টেলা ম্যাককার্টনি ও ইতালীয় লাক্সারি ফ্যাশন হাউস বোটেগা ভেনেটা নারীদের জন্য ক্ল্যাসিক স্যুটকেই উপস্থাপন করেছে নতুনভাবে। যেখানে অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে ১৯৮০-এর দশকের ‘পাওয়ার ড্রেসিং ট্রেন্ড’ থেকে করপোরেট ড্রেসিংয়ে চিরায়ত কালো, নেভি, ধূসর বা বেজের সঙ্গে বারগান্ডি, বাদামি, অলিভ গ্রিন, সফট পিঙ্কও জায়গা করে নিচ্ছে।
ড্রেসের সঙ্গে শার্ট ও জাম্পার বা ভেস্ট লেয়ার করে পরার মাধ্যমে রাশভারী ফরমাল লুকের ‘টোন ডাউন’ করা হচ্ছে। করপোরেট ড্রেসিংয়ে ক্রেপ, টুইল বা সুতির সঙ্গে পলিয়েস্টার, নাইলন মেশানো, ভেলভেট, ডেনিম, লিনেন অথবা এমন কাপড় ব্যবহার করা হয়, যা সহজে কুঁচকে যায় না। সেই সঙ্গে চলছে মেসেঞ্জার ব্যাগ, ফ্রিঞ্জযুক্ত চামড়া বা সুয়েড ব্যাগ।
সূত্র: বিবিসি