সন্তান জন্মের দেড় মাস পরই র্যাম্পে বারবারা পালভিন
আমেরিকান বিলাসবহুল ব্র্যান্ড ভিক্টোরিয়াস সিক্রেটের ১৮ অক্টোবরের শো। র্যাম্পে ফিট হয়ে হাঁটলেন বারবারা পালভিন। দর্শকসারিতে স্বামী ডিলান স্পাউসের চোখে পানি, দাঁড়িয়ে স্ত্রীর ভিডিও করছেন। বারবারা র্যাম্প থেকেই উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিলেন স্বামীর দিকে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এই ভিডিও ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্তর্জালের দুনিয়ায়। একদিকে বারবারা যে মাত্র ছয় সপ্তাহ আগে মা হয়েছেন, তা বিশ্বাস করতে পারছেন না অনেকেই। অন্যদিকে শুরু থেকেই ডিলান যেভাবে নিজেকে ‘পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান স্বামী’ বলে পরিচয় দেন আর স্ত্রীকে সর্বোতভাবে সমর্থন জোগান, তাই তাঁকে ডাকা হচ্ছে ‘গ্রিন ফরেস্ট’, ‘গ্রিনেস্ট হাজব্যান্ড ম্যাটেরিয়াল’।
১ / ১৫
২ / ১৫
৩ / ১৫
৪ / ১৫
৫ / ১৫
৬ / ১৫
৭ / ১৫
৮ / ১৫
৯ / ১৫
১০ / ১৫
১১ / ১৫
১২ / ১৫
১৩ / ১৫
১৪ / ১৫
১৫ / ১৫
সূত্র: পিপল ম্যাগাজিন ও ইউএস ডেইলি