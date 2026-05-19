কান চলচ্চিত্র উৎসবে জর্জিনা রদ্রিগেজের যে লুক নজর কাড়ল

কান চলচ্চিত্র উৎসবে জর্জিনা রদ্রিগেজের যে লুক নজর কাড়ল
ফ্রান্সে চলমান ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে দুটি সাজে নিজেকে তুলে ধরলেন জর্জিনা রদ্রিগেজ। আর দুটি সাজেই কেড়েছেন নজর। প্রথম দিকে ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গী হিসেবে পরিচিতি পেলেও জর্জিনা এখন নিজস্ব পরিচয়ে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। ফ্যাশন, ব্যবসা ও বিনোদনজগতে নিজের একটা আলাদা অবস্থান তৈরি করেছেন। বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর হওয়ার পাশাপাশি নেটফ্লিক্স ধারাবাহিক ‘আই অ্যাম জর্জিনা’য় ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন। প্রায় এক দশক একসঙ্গে থাকার পর গত বছরের আগস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদানের ঘোষণা দেন জর্জিনা ও রোনালদো। ইউরোপীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ শেষে বিয়ের আয়োজন করতে পারেন তাঁরা।
