কান চলচ্চিত্র উৎসবে জর্জিনা রদ্রিগেজের যে লুক নজর কাড়ল

ফ্রান্সে চলমান ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে দুটি সাজে নিজেকে তুলে ধরলেন জর্জিনা রদ্রিগেজ। আর দুটি সাজেই কেড়েছেন নজর। প্রথম দিকে ফুটবল তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গী হিসেবে পরিচিতি পেলেও জর্জিনা এখন নিজস্ব পরিচয়ে বিশ্বজুড়ে পরিচিত। ফ্যাশন, ব্যবসা ও বিনোদনজগতে নিজের একটা আলাদা অবস্থান তৈরি করেছেন। বিলাসবহুল ব্র্যান্ডের অ্যাম্বাসেডর হওয়ার পাশাপাশি নেটফ্লিক্স ধারাবাহিক ‘আই অ্যাম জর্জিনা’য় ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন। প্রায় এক দশক একসঙ্গে থাকার পর গত বছরের আগস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদানের ঘোষণা দেন জর্জিনা ও রোনালদো। ইউরোপীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ শেষে বিয়ের আয়োজন করতে পারেন তাঁরা।

১২ থেকে ১৭ মে পর্যন্ত হওয়া কান চলচ্চিত্র উৎসবের ‘ক্যারিং উইমেন ইন মোশন’ ডিনার পার্টিতে জর্জিনা হাজির হয়েছিলেন গুচির পুরোনো দিনের পোশাক পরে। পোশাকটি ছিল ডিজাইনার টম ফোর্ডের সময়ের
নীল সাটিনের শার্ট ও কালো প্যান্টটি গুচির ১৯৯৫ সালের শরৎকালীন সংগ্রহ থেকে নেওয়া। নীল সাটিনের খোলা শার্ট, যার নিচে ছিল কালো লেইসের অন্তর্বাস
একই পোশাক ১৯৯৫ সালে এমটিভি ভিডিও মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে পরেছিলেন পপতারকা ম্যাডোনা
তবে জর্জিনা পুরোনো সাজে এনেছেন নতুন লুক। সব ছাপিয়ে নজর কাড়ে তাঁর সাদা রঙের পরচুলা। এই নাটকীয় লুকের কারণে অনেকেই প্রথম দেখায় তাঁকে মনে করেছেন কিম কার্ডাশিয়ান
১৮ মে ৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে হাজির হন জর্জিনা। ফ্রান্সের ‘পালেস দে ফেস্টিভ্যাল’-এর লালগালিচায় হাঁটার সময় তাঁকে দেখা যায় আত্মবিশ্বাসী ও আভিজাত্যপূর্ণ সাজে। ৩২ বছর বয়সী এই মডেল ও উদ্যোক্তা ‘ফিয়র্ড’ সিনেমার প্রদর্শনীতে অংশ নিতে এসেছিলেন। পরেছিলেন হালকা বেগুনি রঙের কাঁধখোলা লম্বা গাউন। পোশাকজুড়ে ছিল লেইসের কাজ। পুরো সাজে এনে দিয়েছে রোমান্টিক ও পুরোনো দিনের ছোঁয়া। গাউনের ওপরের অংশ করসেটের মতো করে তৈরি করা। নিচের অংশে স্বচ্ছ লেইসের স্কার্ট
তবে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল গলার হার। বিলাসবহুল সুইস গয়নার প্রতিষ্ঠান চোপার্ডের তৈরি এই হারে আছে ১৫২টি পান্না। চোপার্ডের তথ্য অনুযায়ী, জর্জিনা ৩০০ ক্যারেটের বেশি পান্না ও হীরার গয়না পরেছিলেন। এতে আছে বড় একটি পান্না। যেটির ওজন ১৩ দশমিক ৮৬ ক্যারেট। হাতে সাদা সোনার ঘড়ি, যেটায় ছিল ৪৬ দশমিক ৩ ক্যারেটের হীরা। গয়না ও ঘড়ি—দুটিই এই প্রতিষ্ঠানের ২০২৬ সালের ‘রেড কার্পেট’ সংগ্রহের অংশ
চুলে পুরোনো হলিউড ধাঁচের ঢেউখেলানো সাজ। মেকআপও ছিল পরিমিত
