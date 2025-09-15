এমি অ্যাওয়ার্ডে লিসা যেন হাওয়াই মিঠাই, সেলেনা, হান্টার, জেনা ও সিডনি সুইনিদের ছবিও দেখুন

এমি অ্যাওয়ার্ডে লিসা যেন হাওয়াই মিঠাই, সেলেনা, হান্টার, জেনা ও সিডনি সুইনিদের ছবিও দেখুন
রোববার (বাংলাদেশে সোমবার সকাল) যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে বসেছিল প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ডসের ৭৭তম আসর। টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় আসর হলেও এই অনুষ্ঠানের লালগালিচা যেন ছিল একেবারে ফ্যাশন উইকের মঞ্চ। তারকারা হাজির হয়েছিলেন ঝলমলে পোশাকে। জেনা ওর্তেগা, হান্টার শ্যাফার, সেলেনা গোমেজ, লিসা—কেউ এসেছিলেন রূপকথার রাজকন্যার বেশে, কেউবা সাহসী ও ঝলমলে সাজে। দেখে নিন এমি ২০২৫–এর লালগালিচা থেকে বাছাই করা সেরা সাজপোশাকে তারকাদের ছবি।
হান্টার শ্যাফার
১ / ৬
সেলেনা গোমেজ
২ / ৬
লিসা
৩ / ৬
জেনা ওর্তেগা
৪ / ৬
সিডনি সুইনি
৫ / ৬
ট্রামেল টিলম্যান
৬ / ৬
সূত্র: হটারফ্লাই