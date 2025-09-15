ফ্যাশন

এমি অ্যাওয়ার্ডে লিসা যেন হাওয়াই মিঠাই, সেলেনা, হান্টার, জেনা ও সিডনি সুইনিদের ছবিও দেখুন

রোববার (বাংলাদেশে সোমবার সকাল) যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে বসেছিল প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ডসের ৭৭তম আসর। টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় আসর হলেও এই অনুষ্ঠানের লালগালিচা যেন ছিল একেবারে ফ্যাশন উইকের মঞ্চ। তারকারা হাজির হয়েছিলেন ঝলমলে পোশাকে। জেনা ওর্তেগা, হান্টার শ্যাফার, সেলেনা গোমেজ, লিসা—কেউ এসেছিলেন রূপকথার রাজকন্যার বেশে, কেউবা সাহসী ও ঝলমলে সাজে। দেখে নিন এমি ২০২৫–এর লালগালিচা থেকে বাছাই করা সেরা সাজপোশাকে তারকাদের ছবি।

হান্টার শ্যাফার

ম্যাককুইনের গাউনে হান্টার শ্যাফার যেন পুরো অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন। হল্টার নেক গাউন আর লম্বা ফ্লোর-লেংথ স্কার্ট তাঁকে দিয়েছে এক স্বপ্নময় আভা। ত্রিভুজ আকারের মখমলের অংশটুকু সাজে এনেছে বাড়তি নাটকীয়তা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সেলেনা গোমেজ

শিগগিরই বিয়ে করছেন সেলেনা গোমেজ। তারই উচ্ছ্বাস যেন ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর লাল গাউনে। লুই ভুইতোঁর চেরি-লাল পোশাকে ছিলেন রূপকথার নায়িকার মতো। ক্রস নেক আর ড্রামাটিক টেইল মিলিয়ে লুকটি ছিল একেবারে সিনেমাটিক।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

লিসা

প্রথম দেখায় মনে হতে পারে হাওয়াই মিঠাই নেমে এসেছে লালগালিচায়! বিখ্যাত কোরিয়ান ব্যান্ড ব্ল্যাকপিংকের লিসা এই অভিনব মিনি ড্রেসে সত্যিই চমকে দিয়েছেন সবাইকে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

জেনা ওর্তেগা

‘ওয়েনসডে’ সিরিজের এই তারকার পোশাক ছিল বেশ সাহসী। বিখ্যাত ফরাসি লাক্সারি ব্র্যান্ড জিভঁশির পোশাকে নজর কেড়েছেন সহজেই। কালো স্কার্টে উঁচু স্লিট আর ওপরে মুক্তা–হীরাখচিত ব্রা-টপ তাঁকে দিয়েছে সাহসী ও ঝলমলে এক লুক। জেনা যে প্রচলিত ধারার বাইরে থাকতে পছন্দ করেন, এই পোশাক আবার তা প্রমাণ করল।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
সিডনি সুইনি

নীরবতা ভেঙে সিডনি সুইনি এবার ফিরলেন দারুণ ঝলমলে সাজে। অস্কার দে লা রেন্টার গাউনে তাঁর উপস্থিতি ছিল নিঃসন্দেহে মনে রাখার মতো। সরল অথচ গ্ল্যামারাস, লাল গালিচার জন্য একেবারে জুতসই।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

ট্রামেল টিলম্যান

এমি ২০২৫–এ টেলিভিশন সিরিজ ‘সেভার‌্যান্স’–এর জয়জয়কার। আর এই সিরিজে ট্রামেলকে দেখা যায় মি. মিলচিক চরিত্রে—বেশ রাশভারী। তবে লালগালিচায় ট্রামেল টিলম্যান ধরা দিলেন একেবারে উল্টো রূপে। ডলচে অ্যান্ড গ্যাবানার স্যুটে ছিলেন ঝলমলে ও প্রাণবন্ত।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সূত্র: হটারফ্লাই

