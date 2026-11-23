ফাইনালের আগে জ্বর ও নিম্ন রক্তচাপে অসুস্থ মাহি, যেতে পারেননি মহড়ায়
পুয়ের্তো রিকোয় আগামীকাল ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালে। তার আগে আজ বর্তমান মিস ইউনিভার্স ফাতিমা বোশের আনুষ্ঠানিক বিদায় অনুষ্ঠান। চূড়ান্ত পর্বের মহড়া নিয়েও ব্যস্ত সময় কাটছে প্রতিযোগীদের। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিনিধি সামিরা খান মাহি এখনো মহড়ায় যোগ দিতে পারেননি। জ্বর, নিম্ন রক্তচাপ ও গলাব্যথায় অসুস্থ হয়ে হোটেলকক্ষেই সময় কাটছে তাঁর
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